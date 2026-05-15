Noël Victorien Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou
samedi 12 décembre 2026 · Doué-la-Fontaine · Doué-en-Anjou
Informations pratiques
Doué-en-Anjou
Noël Victorien
Doué-la-Fontaine 279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 10:00:00
fin : 2026-12-13 18:00:00
Date(s) :
2026-12-12
Pendant deux jours l’ambiance de Noël à l’ancienne s’installe au musée.
Marché de Noël, personnages en costumes, animations spéciales, ateliers, gourmandises et idées cadeaux il y en aura pour tous les goûts !
Si vous souhaitez participer en tant qu’exposant.e, vous pouvez déposer votre candidature via le formulaire suivant https://forms.gle/ZKaoJ4FCwZZyFd1F9
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 12 au dimanche 13 décembre 2026 de 10h à 18h.
Fermeture de la billetterie à 17h. .
Doué-la-Fontaine 279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 91 58 contact@anciens-commerces.fr
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English :
For two days, the museum will be filled with the spirit of old-fashioned Christmas.
A Christmas parade, costumed characters, special activities, workshops, treats, and gift ideas: there will be something for everyone!
L’événement Noël Victorien Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-11 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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