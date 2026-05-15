UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Doué-en-Anjou

Noël Victorien Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

samedi 12 décembre 2026 · Doué-la-Fontaine · Doué-en-Anjou

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Doué-la-Fontaine
Adresse
279 chemin du Lavoir
Ville
49700 Doué-en-Anjou
Département
Maine-et-Loire
Tarif
5 5 5

Doué-en-Anjou

Noël Victorien

Doué-la-Fontaine 279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 10:00:00
fin : 2026-12-13 18:00:00

Date(s) :
2026-12-12

Pendant deux jours l’ambiance de Noël à l’ancienne s’installe au musée.
Marché de Noël, personnages en costumes, animations spéciales, ateliers, gourmandises et idées cadeaux il y en aura pour tous les goûts !
Si vous souhaitez participer en tant qu’exposant.e, vous pouvez déposer votre candidature via le formulaire suivant https://forms.gle/ZKaoJ4FCwZZyFd1F9

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 12 au dimanche 13 décembre 2026 de 10h à 18h.
Fermeture de la billetterie à 17h.   .

Doué-la-Fontaine 279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 91 58  contact@anciens-commerces.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For two days, the museum will be filled with the spirit of old-fashioned Christmas.
A Christmas parade, costumed characters, special activities, workshops, treats, and gift ideas: there will be something for everyone!

L’événement Noël Victorien Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-11 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

À voir aussi à Doué-en-Anjou (Maine-et-Loire)