Noël Victorien Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Informations pratiques

Doué-en-Anjou

Noël Victorien

Doué-la-Fontaine 279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 10:00:00

fin : 2026-12-13 18:00:00

Date(s) :

2026-12-12

Pendant deux jours l’ambiance de Noël à l’ancienne s’installe au musée.

Marché de Noël, personnages en costumes, animations spéciales, ateliers, gourmandises et idées cadeaux il y en aura pour tous les goûts !

Si vous souhaitez participer en tant qu’exposant.e, vous pouvez déposer votre candidature via le formulaire suivant https://forms.gle/ZKaoJ4FCwZZyFd1F9

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 12 au dimanche 13 décembre 2026 de 10h à 18h.

Fermeture de la billetterie à 17h. .

Doué-la-Fontaine 279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 91 58 contact@anciens-commerces.fr

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English :

For two days, the museum will be filled with the spirit of old-fashioned Christmas.

A Christmas parade, costumed characters, special activities, workshops, treats, and gift ideas: there will be something for everyone!

L’événement Noël Victorien Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-11 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME