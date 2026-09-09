Noémi Boutin & Jörg Mûller Sarabande Le Quartz Brest
mercredi 30 septembre 2026 · Le Quartz · Brest
Informations pratiques
Brest
Noémi Boutin & Jörg Mûller Sarabande
Le Quartz 60 Rue du Château Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 20:30:00
fin : 2026-10-01 21:30:00
Date(s) :
2026-09-30 2026-10-01
Sur la musique de Jean-Sébastien BACH, ce spectacle fait dialoguer violoncelle et jonglage dans une rencontre inattendue. Sons et mouvements s’entrelacent… Tout est maîtrise, grâce et volupté.
La violoncelliste Noémi Boutin, interprète curieuse des répertoires classiques comme contemporains, partage la scène avec le circassien et danseur Jörg Müller. De leur complicité naît un jeu délicat, alliant force et fragilité dans une pure performance physique.
Tandis que les Suites pour violoncelles se déploient balles et gestes dessinent un contrepoint visuel enchanteur.
La musicienne fait vibrer l’instrument, le jongleur invente une danse aérienne. Tableau après tableau, la partition se transforme en paysage sensible, où virtuosité et poésie s’accorde avec délicatesse.
Informations pratiques
A partir de 7 ans.
Durée 1h.
Réservation fortement recommandée, en ligne ou à la billetterie du Quartz. .
Le Quartz 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00
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English :
L’événement Noémi Boutin & Jörg Mûller Sarabande Brest a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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