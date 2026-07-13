Informations pratiques

Troyes

Noémie Bousquainaud & Thierry Marquet

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 18 – 18 – 18 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 21:00:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-11

Deux humoristes, chacun persuadé d’être la tête d’affiche du soir, débarquent dans la même salle de spectacle… à la même heure.

Catastrophe une erreur de programmation les met face à face sur la même scène !

Impossible de reculer le public est déjà là, les projecteurs s’allument, et il faut improviser. S’engage alors une joute hilarante où chaque vanne devient une arme, chaque silence un piège, et chaque rire du public un point marqué dans cette bataille d’égo en direct.

Mais au fil de la soirée, les masques tombent et les surprises s’enchaînent et les deux rivaux découvrent à leur dépens , que la meilleure comédie c’est celle qu’ils vont finir par jouer ensemble.

« Ils exagèrent! « c’est à la fois un duel comique explosif mais aussi une satire du monde du spectacle pour le meilleur et pour le rire !



Comédien-ne Noémie Bousquainaud, Thierry Marquet

Auteurs Noémie Bousquainaud, Thierry Marquet

Durée: 1h30 .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Noémie Bousquainaud & Thierry Marquet Troyes a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne