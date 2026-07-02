« Noir & blanc, ici et là-bas », Ithaque, Paris

Informations pratiques

« Noir & blanc, ici et là-bas » 4 février – 27 mars 2027 Ithaque Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-04T18:00:00+01:00 – 2027-02-04T21:00:00+01:00

Fin : 2027-03-27T11:00:00+01:00 – 2027-03-27T19:00:00+01:00

Noir & blanc, ici et là-bas

Depuis 2022, Ithaque développe des ateliers de photographie argentique auprès d’enfants et de jeunes aux Mureaux, à Compiègne, à Saint-Denis et dans le quartier de la Goutte d’Or à Paris. Pensé comme un projet de démocratisation de la photographie, il place l’image au cœur d’un apprentissage du regard, de l’expression de soi et de la rencontre avec l’autre.

L’exposition présentée du 4 février au 27 mars 2027 réunit une sélection de photographies réalisées dans le cadre de ces ateliers, ainsi que des images produites à Mardin, en Turquie, par les enfants participant aux ateliers de l’association Fotohane Darkroom avec laquelle Ithaque collabore.

À travers l’exposition Noir & blanc, ici et là-bas, les photographies prises ici et là-bas entrent en résonance : les regards se croisent entre les quartiers de Saint-Denis, la Victoire, le Clos de Roses, la Goutte d’Or et les rues de Mardin et de sa périphérie. Portraits de collégiens, scènes de vie quotidienne, battles de breakdance, paysages urbains ou fragments d’intimité composent un ensemble où chaque image devient une manière de raconter son environnement et sa place dans le monde.

La photographie argentique devient ici un outil pédagogique autant qu’un moyen d’émancipation : apprendre à observer, cadrer, révéler une image, mais aussi apprendre à se raconter.

Au-delà d’une restitution d’ateliers, Noir & blanc, ici et là-bas affirme la possibilité d’un dialogue culturel entre des jeunes vivant dans des contextes géographiques, sociaux et politiques différents. L’exposition valorise leurs images, leurs expériences et leur capacité à produire un regard sur le monde. Elle défend également un accès durable et partagé à la pratique photographique, en faisant de la création un espace de transmission, de rencontre et de reconnaissance.

Ithaque 5 rue des Haudriettes Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France 09 84 01 34 91 https://www.ithaque-paris.fr/ https://www.instagram.com/ithaque_paris/?hl=fr Ithaque est un espace de résidence et une galerie d’art fondés par Alexandre Arminjon en 2020, avec pour mission de préserver les savoir-faire liés à la photographie argentique. Ce lieu hybride, situé au cœur du Marais, se compose de deux espaces distincts.

Le premier accueille des expositions photographiques. Attentive à la diversité des pratiques et des cultures, la programmation ambitionne de mettre en valeur la photographie dans toutes ses formes. Le second espace comprend deux laboratoires de tirage

argentique noir et blanc.

Depuis 2022, Ithaque propose des ateliers de photographie argentique à destination des jeunes publics en Île-de-France. À l’occasion du bicentenaire de la photographie, Ithaque a été labelisée par le Ministère de la Culture pour ses activités d’ateliers

photographiques scolaires. Parallèlement, l’association Les Amis d’Ithaque, qui finance les activités d’ateliers et de résidence d’artistes, a été reconnue d’intérêt général par les autorités fiscales françaises. Métro ligne 11 (Rambuteau), ligne 1 (Hôtel de Ville), ligne 4 (Étienne Marcel)

Noir & blanc, ici et là-bas

Élève du collège Gerard Philipe, Paris 18e (2026), Les Amis d’Ithaque.