NOMAD EXPO Lodève

Lodève

NOMAD EXPO

1 Rue des Casernes Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-08

NOMAD EXPO fête ses 10 ans à Lodève

Nomad Expo fête ses 10 ans à Lodève du 08/05/2026 au 10/05/2026

VENDREDI 08/05/2026 10h-21h

-*Exposition Festiv’art*

À partir de 10h rassemblement des bénévoles Nomad expo sur le skatepark (0652369293).

Élaboration des fonds du mur, mise en place, décoration, signalisation, organisation générale.

Le Festiv’art est partenaire.

SAMEDI 09/05/2026 10h-23h

– 11h atelier guimbarde (1h) avec Freddy prix indicatif 10€ résa 0659056567.

– 10h45-12h atelier enfants expression orale, raconter une courte histoire (à partir de 7 ans) avec Anne-Cécile Deliaud résa 0634660047.

– ⁠11h atelier créativité et souvenir du futur, sans limite de participants, ouvert à tous avec Jean-Luc.

– 14h-16h atelier d’écriture ludique avec Arnaud Christine, exploration, confiance et voyage résa 0633259407.

-14 H 15 H Ayun Atelier dessins intuitifs avec Béatrice. resa 0651193360

– 15h-17h atelier de danse Butô, exploration poétique avec Cécile Deliaud résa 0634660047

Dimanche 17h 18h30 Set musical immersif au casque silent disco. Ang3lique aux platines pour faire groover vos paillettes en pleine conscience. réservation du casque au 07 50 70 97 48

——===== Scène ouverte =====——

• 16h YASEMIN LOVE musiques du monde

• ⁠17h30 MARTINE BOUSQUET chanson française

• ⁠20h FREEDIDJ musique du monde

——===== SOUND SYSTEM COUNTRY MAN HIFI =====——

– 16h-17h15 BASIKK SOUND et HIGHTIME SOUND

– 17h30-19h45 TANGUY DUB INVASION

– 20h OPEN MIC

–==== Sur le skatepark ====–

Lodève skate jam avec l’association Sk8therapy

11h-12h30 initiations skate

14h30 15h30 jam 16 ans

15h30-16h30 jam fille

17h-20h jam + 16 ans

20h-23h free session

DIMANCHE 10/05/2026 10h-21h

– 10h-12h cercle de parole, thème l’expérience de la relation amoureuse avec Florent B.

– 11h atelier didgeridoo (1h) avec Freddy prix indicatif 10€ résa 0659056567.

– atelier (2h) d’initiation au chant diaphonique et exercices ludiques.

– 10h45-12h atelier enfants à partir de 7 ans avec Anne-Cécile Deliaud résa 0634660047.

– 13h30 atelier bracelets brésiliens et bracelets perles (enfants) avec Véronique le Bidot

– 13h30 atelier Danser le Tarot Rosadora résa 0622011143.

– 14h Atelier d’écriture créative et de lecture avec Natalia Soreyn , résa 0660441143

– 15h-17h atelier de danse Butô avec Anne-Cécile Deliaud.

– 15h voyage sonore (1h) aux gong et didgeridoo prix indicatif 10€.

——===== scène ouverte =====——

– 10h conte musical pour enfant marikita

– 11h cercle de chants sacrés avec Yasemin Love (tous niveaux)

– 14h démonstration de breakdance

– 15h spectacle Metamorphosis par le Duo Harpe (inspiré du Butô, du théâtre Nô et du tournoiement soufi)

– 16h Jam musicale ouverte à tous avec Lucas et Franklin (pas de percussions désolé)

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TOUT LE WEEKEND

– Live graffiti et expo avec VICTORIA V.IELS, PASCUALINE WAXIMUM, SKIZE TWO 5.7, ENCR, ETOK BCV, KEKS BCV, KICEY 132 AXDK, TWOZEN, NUTS EDF, SWEP_ONER

– Ping pong tournois

– Skatepark open session .

1 Rue des Casernes Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 00

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English :

NOMAD EXPO celebrates its 10th anniversary in Lodève

L’événement NOMAD EXPO Lodève a été mis à jour le 2026-05-04 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC