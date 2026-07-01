Nomades, Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence
samedi 12 décembre 2026 · Le Train Théâtre · Portes-lès-Valence
Informations pratiques
Nomades Samedi 12 décembre, 20h00 Le Train Théâtre Drôme
Plein tarif : 28€ / Tarif réduit : 22€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-12T20:00:00+01:00 – 2026-12-12T21:30:00+01:00
Fin : 2026-12-12T20:00:00+01:00 – 2026-12-12T21:30:00+01:00
Jaklin Baghdasaryan (Ladaniva), Éléonore Fourniau et Emma Prat
L’une porte dans sa voix la beauté des îles grecques et la légèreté du vent ; l’autre prend racine dans les montagnes de Kabylie ; la troisième a fait un long voyage, de l’Arménie à la France, en passant par la Russie.
De leur rencontre est né Nomade : un concert généreux et énergique, où les trois voix célèbrent avec ferveur l’exil et l’amour, la mélancolie et la fête. Puissance musicale, rythmes enlevés par un quartet au swing festif, le trio féminin nous entraîne vers d’autres rives, dans une chatoyante tapisserie sonore qui prend sa source entre la Méditerranée et l’Orient.
Beau, vivant, follement dépaysant et fougueux !
Jaklin Baghdasaryan : voix, Eléonore Fourniau : voix, vielle à roue, saz, Emma Prat : voix, Louis Desseigne : guitare électrique, Sylvain Barou : flûte, duduk, zurna et gaïda, Apostolos Sideris : contrebasse, Ersoj Kazimov : percussions
Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]
SAISON 2026/2027 voix du monde chanson
Marie Dutheil
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