Nomme le vivant, dire le monde, Musée d’ethnographie de l’université de Bordeaux, Bordeaux

Nomme le vivant, dire le monde Samedi 23 mai, 16h00 Musée d’ethnographie de l’université de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Nommer le vivant, dire le monde

Appeler un chat « un chat », donner un nom juste aux choses qui nous entourent, c’est chercher à savoir de quoi on parle, à comprendre le monde. Dans toutes les langues et de tout temps, les humains nomment tout ce qui croise leur chemin : le vivant comme l’inerte, les autres humains comme les non-humains, ce qui est sur la Terre ou ce qu’on voit dans le ciel. En nommant, on distingue, on classe, on valorise ou … on dévalorise. Nommer est un pouvoir qui a des effets sur le monde.

C’est ce pouvoir que l’exposition Nommer le vivant, dire le monde propose d’interroger. Devant le foisonnement du monde, il semble nécessaire d’identifier les espèces, de s’entendre sur leur nom. Savoirs populaires et scientifiques cohabitent, les différentes manières de classer les choses du monde ont chacune leur logique. Cependant, les découvertes remettent régulièrement en cause tant les classifications que la justesse des noms, qui doivent alors être changés. En voyageant à travers le temps et l’espace, le visiteur est invité, grâce aux outils de l’anthropologie linguistique et de l’histoire des sciences, à explorer sa place au sein du vivant. Puisqu’un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, quelles sont celles des humains, êtres de langage, en ce premier quart du 21ème siècle ?

Musée d’ethnographie de l’université de Bordeaux 3 ter place de la Victoire – 33000 Bordeaux Bordeaux 33076 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 57 31 61 https://meb.u-bordeaux.fr/ https://www.instagram.com/meb_univbdx/;https://www.facebook.com/museedethnographieuniversitedebordeaux/?locale=fr_FR Institution centenaire située place de la Victoire, au cœur de la ville, le Musée d’ethnographie de l’université de Bordeaux (MEB) invite à l’excursion.

Second musée d’ethnographie ouvert en France après celui du Trocadéro, il est encore à ce jour le seul établissement universitaire de ce type, détenant des collections d’un intérêt historique et scientifique incontestable.

Ses collections sont constitutées de près de 6 000 objets, de tous les continents mais en particulier d’Asie, et de 12 000 photographies. Ses missions consistent à proposer une lecture originale des questions de société en invitant chercheurs, professionnels et publics autour d’expositions thématiques en prise sur l’actualité.

Toutes les activités, visites et ateliers, sont gratuites pour tous les publics. Campus Victoire, bâtiment E.

Entrée rue Elie Gintrac, portail du musée.

Tram B arrêt Victoire. Lignes de bus G, 5, 15, 20, 23. Parking public METPARK – Victoire

Nommer le vivant, dire le monde

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