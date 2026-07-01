Nono La Grinta, Le Splendid, Lille

Informations pratiques

Nono La Grinta Vendredi 16 octobre, 20h00 Le Splendid Nord

26

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T20:00:00+02:00 – 2026-10-16T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T20:00:00+02:00 – 2026-10-16T22:00:00+02:00

La Grinta, comprenez la détermination, la hargne ou encore la rage de vaincre… Un trait de caractère qui a été le moteur de la carrière de Nono La Grinta depuis ses débuts. À même pas 20 ans, Noé de son vrai prénom affiche déjà un CV long comme le bras, des millions de vues au compteur et s’érige aujourd’hui en porte-drapeau de la capitale avec son single « Paris ». À l’aube d’un nouveau chapitre de sa carrière, l’étendard du 19eme arrondissement s’affirme comme l’un des rookies les plus versatiles et efficaces de sa génération, destiné à briller !

Le Splendid 14 pl Mont de Terre, 59800 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://tumetonnesprod.trium.fr/fr/t/-/event/66891 »}]

Retrouvez nono grinta en concert ! concert rap