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Nono La Grinta, Le Splendid, Lille

vendredi 16 octobre 2026 · Le Splendid · Lille

Nono La Grinta, Le Splendid, Lille

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
Le Splendid
Adresse
14 pl Mont de Terre, 59800 Lille
Ville
59000 Lille
Département
Nord
Tarif
26

Nono La Grinta Vendredi 16 octobre, 20h00 Le Splendid Nord

26

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T20:00:00+02:00 – 2026-10-16T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T20:00:00+02:00 – 2026-10-16T22:00:00+02:00

La Grinta, comprenez la détermination, la hargne ou encore la rage de vaincre… Un trait de caractère qui a été le moteur de la carrière de Nono La Grinta depuis ses débuts. À même pas 20 ans, Noé de son vrai prénom affiche déjà un CV long comme le bras, des millions de vues au compteur et s’érige aujourd’hui en porte-drapeau de la capitale avec son single « Paris ». À l’aube d’un nouveau chapitre de sa carrière, l’étendard du 19eme arrondissement s’affirme comme l’un des rookies les plus versatiles et efficaces de sa génération, destiné à briller !

Le Splendid 14 pl Mont de Terre, 59800 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://tumetonnesprod.trium.fr/fr/t/-/event/66891 »}]
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