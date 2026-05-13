Nos amis les livres, Musée des beaux-arts de Limoges, Limoges

Nos amis les livres Samedi 23 mai, 20h30 Musée des beaux-arts de Limoges Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Nos amis les livres

par la cie du Dagor

Public Famille à partir de 12 ans

Vraie-fausse conférence, burlesque et décalée, sur la littérature et les lectures de notre enfance. A l’aide de graphiques très très scientifiques et de lectures d’extraits de livres très très théâtrales, Sylvie et Jean-François partagent leur immense savoir littéraire. Mais attention, ils sont rigides, réactionnaires et de très très mauvaise foi.

Vous allez adorer les détester et rire de leur absence de limites !

Tout en n’oubliant pas les textes fondateurs, c’est un appel plein d’humour à s’ouvrir aux écritures d’aujourd’hui et à garder un œil toujours attentif à tout ce qui pourrait nous racornir l’esprit.

Musée des beaux-arts de Limoges 1 place de l’Evéché, 87000 Limoges, France Limoges 87000 Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555459810 https://www.museebal.fr Orfèvrerie et émail : plus de 500 pièces émaillées illustrant la production des ateliers limousins du XIIe siècle à nos jours ; Egypte : plus de 2.000 pièces acquises en 1931 grâce au legs de Périchon-Bey, un industriel originaire de Bessines-sur-Gartempe qui avait fait fortune dans les sucreries de Moyenne Égypte ; Archéologie, sculpture médiévale et moderne : série de 18 chapiteaux romans de Saint-Martial ; Beaux-arts avec notamment cinq toiles de Renoir, des œuvres de Guillaumin et Suzanne Valadon

Nos amis les livres

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