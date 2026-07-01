NOS ASSEMBLÉES, Théâtre du Train Bleu, Avignon

Informations pratiques

NOS ASSEMBLÉES 4 – 23 juillet Théâtre du Train Bleu Vaucluse

entrée libre sur inscription sauf dans le cadre du Festival Off d’Avignon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T12:35:00+02:00 – 2026-07-04T13:54:00+02:00

Fin : 2026-07-23T12:35:00+02:00 – 2026-07-23T13:55:00+02:00

Quelle tête aurait-elle, l’assemblée de demain ?

Nos Assemblées prend appui sur les initiatives citoyennes qui agitent la société, les expériences de démocratie directe et l’histoire inventive des organisations humaines pour proposer avec humour et gourmandise au public de se prendre au jeu : saurons-nous constituer un groupe capable de prendre des décisions collectives ? Comment faire assemblée aujourd’hui ? Qu’est-ce qui nous rassemble ?

Nos Assemblées naît du sentiment d’impuissance politique qui nous traverse ces dernières années, encore ravivé par le contexte et l’agitation institutionnelle inédite que nous vivons. Défiance et désintérêt pour la chose politique semblent grandir autour de nous tandis que les logiques individualistes des modes de vie et de pensée gagnent du terrain.

Comment être partie prenante des questions qui nous regardent ?

Comment nous organiser collectivement pour répondre à la résignation ? En quoi l’assemblée théâtrale peut être un des lieux où se saisir de ces questionnements ?

Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons été à la rencontre d’initiatives citoyennes, politiques et associatives, de Châteauroux à Sevran, de Grenoble à Peyrat-le-Château. Nous avons plongé dans des pensées alternatives fortes, des formes nouvelles de démocratie délibérative et de participation citoyenne.

Chemin faisant, nous avons été frappés par la concomitance du désir de participation citoyenne et la multiplication des projets théâtraux dits participatifs, comme si de l’assemblée politique à l’assemblée théâtrale, les problématiques de représentation, de délégation, de participation se répondaient. Nous avons aussi été profondément marqués par l’enthousiasme et la joie que procurent ces initiatives pour renforcer et renouveler la démocratie. Celles-ci nous apprennent que, même si la démocratie demande du temps, achoppe, ne répond pas à une efficacité immédiate, elle permet de déployer une intelligence collective solide et ce, quels que soient les gens présents, si l’on s’en donne le temps et les moyens.

Ce spectacle est une tentative de se redonner collectivement le désir de faire joyeusement et pleinement démocratie.

Théâtre du Train Bleu 40 rue Paul Saïn 84000 Avignon Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « diffusion@compagniebabel.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0625903306 »}]

Compagnie Babel – Elise Chatauret et Thomas Pondevie Démocratie Vote

Christophe Raynaud de Lage