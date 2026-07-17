Nos Assemblées, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Nos Assemblées Jeudi 10 juin 2027, 20h00 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde

Adhérent Saison : 15€ | Adhérent Réduit : 8€ | Adhérent 18-30 ans : 8€ | Carte Jeunes : 10€ | Accompagnateur Cartes Jeunes : 15€ | Ecoles Supérieures : 8€ | Tarif plein : 15€ | Tarif réduit : 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-10T20:00:00+02:00 – 2027-06-10T21:20:00+02:00

Fin : 2027-06-10T20:00:00+02:00 – 2027-06-10T21:20:00+02:00

Un grand mât jaune se dresse sur une scène bricolée, cernée d’affiches et de photos de groupes humains de toutes époques. Les comédien·nes – soit Manumatte et Juliette Coulon – proposent immédiatement une décision collective : ce soir, la pizza, ce sera artichaut, jambon ou quatre fromages ? Ce choix anecdotique lance l’air de rien une formidable machine à scruter nos espaces démocratiques, bien au-delà des simples mécanismes du vote. Élise Chatauret et Thomas Pondevie de la compagnie Babel, fidèles à leurs protocoles théâtraux documentaires, ont d’abord collecté une foule d’initiatives populaires et collectives avant d’écrire ce spectacle hautement réfléchi et joyeusement cinglé. Ils font du théâtre le lieu par excellence pour penser nos implications dans la société et constituer, le temps d’une soirée, une utopique assemblée.

tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://tnba.org/nos-assemblees-10062027-1800 »}]

De quoi sont faites nos décisions collectives ? Spectacle participatif, Nos Assemblées remet les pendules à l’heure de nos usages démocratiques.