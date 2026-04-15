Nos différences : barrière ou richesse ?, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
Nos différences : barrière ou richesse ?, Médiathèque Jacques Demy, Nantes mercredi 15 avril 2026.
Nos différences : barrière ou richesse ? Mercredi 15 avril, 16h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T16:30:00+02:00 – 2026-04-15T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-15T16:30:00+02:00 – 2026-04-15T17:30:00+02:00
Atelier philo parents-enfants par l’association Mind up
Un atelier pour réfléchir ensemble sur les différences qui nous entourent : langues, cultures, traditions, façons de vivre… Sont-elles des obstacles ou des trésors ? Nous éloignent-elles les uns des autres ou nous permettent-elles d’apprendre et de grandir ?
Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Atelier philo parents-enfants par l’association Mind up
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