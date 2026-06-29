NOS ÉCRANS VISAGES Soissons

Soissons

NOS ÉCRANS VISAGES

7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-04 20:00:00

fin : 2027-05-04

Date(s) :

2027-05-04

Nisrine, Gaëtan et Léo se retrouvent chaque soir dans

une salle de classe vide. Pour la première fois, Orlane les

rejoint. Tous partagent un même fardeau le harcèlement.

Ensemble, ils décident de prendre la parole, de témoigner,

puis de diffuser leurs voix. Les réseaux sociaux deviennent

leur outil de révolte, leur arme d’action.

Mais les blessures sont profondes, et à l’âge où le regard

des autres pèse de tout son poids, il est difficile de s’en

affranchir. Peu à peu, ils replongent dans les violences

subies et parfois infligées jusqu’à imaginer une

issue plus radicale grâce au téléphone et aux nouvelles

technologies, inventer un visage toujours mouvant, une

identité caméléon, choisie et réinventée à chaque instant.

Mais quand le virtuel déborde sur le réel, la révolte se

transforme en vertige

Nisrine, Gaëtan et Léo se retrouvent chaque soir dans

une salle de classe vide. Pour la première fois, Orlane les

rejoint. Tous partagent un même fardeau le harcèlement.

Ensemble, ils décident de prendre la parole, de témoigner,

puis de diffuser leurs voix. Les réseaux sociaux deviennent

leur outil de révolte, leur arme d’action.

Mais les blessures sont profondes, et à l’âge où le regard

des autres pèse de tout son poids, il est difficile de s’en

affranchir. Peu à peu, ils replongent dans les violences

subies et parfois infligées jusqu’à imaginer une

issue plus radicale grâce au téléphone et aux nouvelles

technologies, inventer un visage toujours mouvant, une

identité caméléon, choisie et réinventée à chaque instant.

Mais quand le virtuel déborde sur le réel, la révolte se

transforme en vertige .

7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nisrine, Ga%EBtan, and L%E9o meet every evening in

an empty classroom. For the first time, Orlane

joins them. They all share the same burden: bullying.

Together, they decide to speak out, to share their stories,

and then to spread their message. Social media becomes

their tool for rebellion, their weapon for action.

But the wounds run deep, and at a time when the gaze

of others weighs heavily upon them, it is difficult to

break free. Little by little, they sink back into the violence

they have endured—and sometimes inflicted—until they imagine a

more radical solution: thanks to their phones and new

technologies, they invent an ever-changing face, a

chameleon-like identity, chosen and reinvented at every moment.

But when the virtual spills over into the real, the rebellion

turns into vertigo

L’événement NOS ÉCRANS VISAGES Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois