NOS ÉCRANS VISAGES Soissons
NOS ÉCRANS VISAGES Soissons mardi 4 mai 2027.
Soissons
NOS ÉCRANS VISAGES
7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-04 20:00:00
fin : 2027-05-04
Date(s) :
2027-05-04
Nisrine, Gaëtan et Léo se retrouvent chaque soir dans
une salle de classe vide. Pour la première fois, Orlane les
rejoint. Tous partagent un même fardeau le harcèlement.
Ensemble, ils décident de prendre la parole, de témoigner,
puis de diffuser leurs voix. Les réseaux sociaux deviennent
leur outil de révolte, leur arme d’action.
Mais les blessures sont profondes, et à l’âge où le regard
des autres pèse de tout son poids, il est difficile de s’en
affranchir. Peu à peu, ils replongent dans les violences
subies et parfois infligées jusqu’à imaginer une
issue plus radicale grâce au téléphone et aux nouvelles
technologies, inventer un visage toujours mouvant, une
identité caméléon, choisie et réinventée à chaque instant.
Mais quand le virtuel déborde sur le réel, la révolte se
transforme en vertige
Nisrine, Gaëtan et Léo se retrouvent chaque soir dans
une salle de classe vide. Pour la première fois, Orlane les
rejoint. Tous partagent un même fardeau le harcèlement.
Ensemble, ils décident de prendre la parole, de témoigner,
puis de diffuser leurs voix. Les réseaux sociaux deviennent
leur outil de révolte, leur arme d’action.
Mais les blessures sont profondes, et à l’âge où le regard
des autres pèse de tout son poids, il est difficile de s’en
affranchir. Peu à peu, ils replongent dans les violences
subies et parfois infligées jusqu’à imaginer une
issue plus radicale grâce au téléphone et aux nouvelles
technologies, inventer un visage toujours mouvant, une
identité caméléon, choisie et réinventée à chaque instant.
Mais quand le virtuel déborde sur le réel, la révolte se
transforme en vertige .
7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr
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English :
Nisrine, Ga%EBtan, and L%E9o meet every evening in
an empty classroom. For the first time, Orlane
joins them. They all share the same burden: bullying.
Together, they decide to speak out, to share their stories,
and then to spread their message. Social media becomes
their tool for rebellion, their weapon for action.
But the wounds run deep, and at a time when the gaze
of others weighs heavily upon them, it is difficult to
break free. Little by little, they sink back into the violence
they have endured—and sometimes inflicted—until they imagine a
more radical solution: thanks to their phones and new
technologies, they invent an ever-changing face, a
chameleon-like identity, chosen and reinvented at every moment.
But when the virtual spills over into the real, the rebellion
turns into vertigo
L’événement NOS ÉCRANS VISAGES Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois
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