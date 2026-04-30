Nos Fieffés Contemporains > Collectif G Piano à quatre mains Espace René Le Bas Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin

Nos Fieffés Contemporains > Collectif G Piano à quatre mains

Espace René Le Bas 61 Rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Un programme à la couleur onirique qui explore la gestualité des musiciens à travers des modes de jeu qui approfondissent la perception de la résonance du piano et des interactions entre les deux interprètes.

Maroussia avait subjugué le public de la Fieffe en 2023 avec un programme mettant en miroir des œuvres contemporaines et celles de Chopin. Elle revient avec son complice Matvev pour un 4 mains théâtralisé.

C’est une habituée des plus grands festivals, en solo ou en concerto, avec notamment l’Orchestre Philharmonique de Radio France et l’Orchestre de chambre de Paris et en collaborant avec des chefs d’orchestre comme Kent Nagano, Mikko Franck, Pierre Bleuse ou Roberto Forés.

Son disque “Invocations” construit autour des Miroirs de Maurice Ravel, sorti en 2019 au label BRecords est récompensé de cinq Diapasons et d’un Coup de cœur de l’Académie Charles Cros. .

Espace René Le Bas 61 Rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 6 89 98 30 26 lesfieffesmusiciens@gmail.com

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English : Nos Fieffés Contemporains > Collectif G Piano à quatre mains

L’événement Nos Fieffés Contemporains > Collectif G Piano à quatre mains Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Cotentin