Nos Fieffés Contemporains > Collectif G Piano à quatre mains Espace René Le Bas Cherbourg-en-Cotentin
Nos Fieffés Contemporains > Collectif G Piano à quatre mains Espace René Le Bas Cherbourg-en-Cotentin samedi 25 juillet 2026.
Cherbourg-en-Cotentin
Nos Fieffés Contemporains > Collectif G Piano à quatre mains
Espace René Le Bas 61 Rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Un programme à la couleur onirique qui explore la gestualité des musiciens à travers des modes de jeu qui approfondissent la perception de la résonance du piano et des interactions entre les deux interprètes.
Maroussia avait subjugué le public de la Fieffe en 2023 avec un programme mettant en miroir des œuvres contemporaines et celles de Chopin. Elle revient avec son complice Matvev pour un 4 mains théâtralisé.
C’est une habituée des plus grands festivals, en solo ou en concerto, avec notamment l’Orchestre Philharmonique de Radio France et l’Orchestre de chambre de Paris et en collaborant avec des chefs d’orchestre comme Kent Nagano, Mikko Franck, Pierre Bleuse ou Roberto Forés.
Son disque “Invocations” construit autour des Miroirs de Maurice Ravel, sorti en 2019 au label BRecords est récompensé de cinq Diapasons et d’un Coup de cœur de l’Académie Charles Cros. .
Espace René Le Bas 61 Rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 6 89 98 30 26 lesfieffesmusiciens@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nos Fieffés Contemporains > Collectif G Piano à quatre mains
L’événement Nos Fieffés Contemporains > Collectif G Piano à quatre mains Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Cotentin
À voir aussi à Cherbourg-en-Cotentin (Manche)
- Le Trident Our calling Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin 7 mai 2026
- Concert Des sources à l’océan, les symphonies de l’eau Cherbourg-en-Cotentin 10 mai 2026
- Le Trident Salon lumières sur les partitas de Bach Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin 20 mai 2026
- Le Trident Lumières sur les partitas de Bach Place Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin 21 mai 2026
- TOTORRO COMFORT ESPACE CULTUREL BUISSON Cherbourg En Cotentin 22 mai 2026