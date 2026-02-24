HÉRITER ENSEMBLE

Transmettre, oui. Mais pour quoi faire ?

La transmission n’est pas un musée. C’est un mouvement.

Les 3 et 4 avril, le festival Place aux enfants ! ouvre le mois : la jeunesse ne vient pas recevoir, elle vient prendre la parole. Interroger le monde qu’elle hérite. Imaginer celui qu’elle veut construire.

Le 15 avril, les 10 ans du programme 1er Acte rappellent qu’hériter, c’est aussi ouvrir l’accès à la scène, diversifier les récits, déplacer les centres. La transmission est une question de représentation.

Tout au long du mois, ateliers — Paroles croisées, Parlons démocratie, Jeunesse se raconte, Voyage en utopies, Nos héritages — deviennent des laboratoires : on y examine les récits dominants, on y teste d’autres manières de raconter.

Le cycle Poésie Concorde et le cycle musical de Paul Serri prolongent ce geste : la langue et la musique ne sont pas des patrimoines figés, mais des matières à réactiver.

Transmettre, ici, c’est rendre possible. Pas conserver sous verre.

HÉRITER DES LUTTES

Ce que nos droits nous demandent

Certains héritages ont été conquis, arrachés, défendus.

Du 7 au 9 avril, Lever la main droite transforme la scène en tribunal symbolique : que faisons-nous de la justice que nous avons héritée ?

Le 10 avril, la soirée Aux avortées inconnues rappelle que les droits des femmes sont le fruit de combats acharnés.

Le Cycle de documentaires engagés propose la projection de Yintah, film consacré à la lutte de la Première Nation wet’suwet’en pour la défense de son territoire au Canada.

Les cycles IA, démocraties et milieu informationnel, Déconstruire les idées reçues et La démocratie pour tous prolongent cette réflexion sur nos héritages démocratiques à l’ère des bouleversements contemporains.

Un droit n’est jamais acquis, il est transmis à condition d’être défendu.

HÉRITER DE L’INTIME

Ce que les corps savent déjà

Tout ne s’écrit pas dans les lois, certaines transmissions passent par la mémoire sensible.

Du 1er au 25 avril, La Bande originale de nos vies transforme les souvenirs musicaux en récit collectif. Ce que nous écoutions devient ce que nous sommes.

Du 17 au 24 avril, La Beauté intérieure, cabaret explore le corps comme lieu d’histoire et de transformation.

Les Samedis Soin proposent une autre forme d’héritage : chant, bols tibétains, pratiques spirituelles. Une transmission par le souffle, par l’écoute.

Avec l’Atelier Féminisme en pratique et l’Atelier Slam, la parole devient outil de réappropriation : intime, politique, incarnée.

Nos héritages les plus puissants sont parfois invisibles. Les mettre en scène, c’est les rendre partageables.

En avril, le Théâtre de la Concorde ne célèbre pas le passé, il le met en tension.

Hériter, ce n’est pas porter un poids, c’est accepter une responsabilité : choisir ce que nous transmettrons à notre tour. Et peut-être, à partir de là, écrire autrement la suite.

Nous ne partons jamais de zéro. Nous arrivons dans un monde déjà écrit : des récits, des luttes, des silences, des musiques, des lois, des gestes transmis sans mode d’emploi. En avril, le Théâtre de la Concorde interroge ce que nous faisons de cet héritage. Le subissons-nous ? Le prolongeons-nous ? Le transformons-nous ?

Car hériter n’est pas répéter. C’est choisir ce que l’on garde, ce que l’on répare, ce que l’on réinvente.

Du mercredi 01 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :

gratuit sous condition Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://theatredelaconcorde.paris/



Afficher la carte du lieu Théâtre de la Concorde et trouvez le meilleur itinéraire

