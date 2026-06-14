Nos histoires d’objets Bibliothèque Goutte d’Or Paris

Ateliers d’expression graphique (écriture, photo et/ou dessin) ouverts à toutes et tous avec les éditions Xérographes.

Chaque objet raconte une histoire : la nôtre, celle de nos proches, du quartier, de la ville, et même d’une époque.

Venez écrire et dessiner dans une ambiance créative et conviviale, pour contribuer à la réalisation d’une exposition de vos récits et de vos créations visuelles, avec le Poulpe. Avec votre accord, vos contributions seront éditées. Cet évènement est proposé dans le cadre de la Fête des vendanges 2026.

Apportez votre objet ou sa photo.

Thème : un objet dont je n’ai plus usage mais que je garde.

2 dates : 10 et 17 octobre 2026

Ateliers d’expression graphique, ouverts à tous, en partenariat avec les Xérographes

Le samedi 17 octobre 2026

de 11h00 à 13h00

Le samedi 10 octobre 2026

de 11h00 à 13h00

gratuit

Inscription auprès de la bibliothèque Goutte d’Or

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-10T14:00:00+02:00

fin : 2026-10-17T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-10T11:00:00+02:00_2026-10-10T13:00:00+02:00;2026-10-17T11:00:00+02:00_2026-10-17T13:00:00+02:00

Bibliothèque Goutte d’Or 2,4 rue fleury 75018 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 +33153092610 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/



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