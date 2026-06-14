Nos histoires d’objets Bibliothèque Goutte d’Or Paris
Nos histoires d’objets Bibliothèque Goutte d’Or Paris samedi 10 octobre 2026.
Ateliers d’expression graphique (écriture, photo et/ou dessin) ouverts à toutes et tous avec les éditions Xérographes.
Chaque objet raconte une histoire : la nôtre, celle de nos proches, du quartier, de la ville, et même d’une époque.
Venez écrire et dessiner dans une ambiance créative et conviviale, pour contribuer à la réalisation d’une exposition de vos récits et de vos créations visuelles, avec le Poulpe. Avec votre accord, vos contributions seront éditées. Cet évènement est proposé dans le cadre de la Fête des vendanges 2026.
Apportez votre objet ou sa photo.
Thème : un objet dont je n’ai plus usage mais que je garde.
2 dates : 10 et 17 octobre 2026
Ateliers d’expression graphique, ouverts à tous, en partenariat avec les Xérographes
Le samedi 17 octobre 2026
de 11h00 à 13h00
Le samedi 10 octobre 2026
de 11h00 à 13h00
gratuit
Inscription auprès de la bibliothèque Goutte d’Or
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T14:00:00+02:00
fin : 2026-10-17T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T11:00:00+02:00_2026-10-10T13:00:00+02:00;2026-10-17T11:00:00+02:00_2026-10-17T13:00:00+02:00
Bibliothèque Goutte d’Or 2,4 rue fleury 75018 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 +33153092610 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/
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