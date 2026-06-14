Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Nos histoires d’objets Bibliothèque Goutte d’Or Paris

Nos histoires d’objets Bibliothèque Goutte d’Or Paris

Nos histoires d’objets Bibliothèque Goutte d’Or Paris samedi 10 octobre 2026.

Lieu : Bibliothèque Goutte d'Or

Adresse : 2,4 rue fleury

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : samedi 10 octobre 2026

Fin : samedi 17 octobre 2026

Tarif : <p>Inscription auprès de la bibliothèque Goutte d'Or</p>

Ateliers d’expression graphique (écriture, photo et/ou dessin) ouverts à toutes et tous avec les éditions Xérographes.

Chaque objet raconte une histoire : la nôtre, celle de nos proches, du quartier, de la ville, et même d’une époque.

Venez écrire et dessiner dans une ambiance créative et conviviale, pour contribuer à la réalisation d’une exposition de vos récits et de vos créations visuelles, avec le Poulpe. Avec votre accord, vos contributions seront éditées. Cet évènement est proposé dans le cadre de la Fête des vendanges 2026.

Apportez votre objet ou sa photo.

Thème : un objet dont je n’ai plus usage mais que je garde.

2 dates : 10 et 17 octobre 2026

Ateliers d’expression graphique, ouverts à tous, en partenariat avec les Xérographes
Le samedi 17 octobre 2026
de 11h00 à 13h00
Le samedi 10 octobre 2026
de 11h00 à 13h00
gratuit

Inscription auprès de la bibliothèque Goutte d’Or

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T14:00:00+02:00
fin : 2026-10-17T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T11:00:00+02:00_2026-10-10T13:00:00+02:00;2026-10-17T11:00:00+02:00_2026-10-17T13:00:00+02:00

Bibliothèque Goutte d’Or 2,4 rue fleury  75018 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 +33153092610 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/


Afficher la carte du lieu Bibliothèque Goutte d’Or et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)