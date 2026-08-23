UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montauban

Nos lendemains l’Espace VO Montauban

samedi 12 décembre 2026 · l'Espace VO · Montauban

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
l'Espace VO
Adresse
1899 chemin de paulet
Ville
82000 Montauban
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif
18 18 20

Montauban

Nos lendemains

l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 21:00:00
fin : 2026-12-12 22:00:00

Date(s) :
2026-12-12

Une comédie romantique qui vous emporte à travers les époques avec un charme suranné sans équivoque.
  .

l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie   lespacevo@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Our tomorrows

A romantic comedy that sweeps you across the eras with unmistakable old-fashioned charm.

L’événement Nos lendemains Montauban a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Grand Montauban

À voir aussi à Montauban (Tarn-et-Garonne)