Nos matins intérieurs Collectif Petit Travers et Quatuor Debussy Le Quartz Brest

Informations pratiques

Brest

Nos matins intérieurs Collectif Petit Travers et Quatuor Debussy

Le Quartz 60 Rue du Château Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 20:30:00

fin : 2026-10-06 21:50:00

Date(s) :

2026-10-06 2026-10-07

Sur la scène dix jongleurs et les archets du Quatuor Debussy. Une rencontre au sommet qui donne vie à une valse de balles blanches, où musique et mouvement respirent à l’unisson.

Gestes précis, rythmes partagés, images en suspension jongleurs et musiciens conjuguent leur virtuosité dans un spectacle tout en finesse. Chacun livre quelques fragments de pensée recueillis par l’écrivain Jean‑Charles Massera.

Peu à peu se dessine une mosaïque de confidences, nourrie par la présence attentive du groupe. Les trajectoires répondent aux lignes musicales, entre fantaisie baroque d’Henry Purcell et pulsations de Marc Mellits.

Le jonglage devient une écriture chorégraphique à part entière et façonne, porté par la musique, un paysage hypnotique.

Informations pratiques

Durée 1h20.

A partir de 8 ans.

Réservation fortement recommandée, en ligne ou à la billetterie du Quartz. .

Le Quartz 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00

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English :

L’événement Nos matins intérieurs Collectif Petit Travers et Quatuor Debussy Brest a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue