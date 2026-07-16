Nos paysages, Frac Centre-Val de Loire, Orléans

Informations pratiques

Nos paysages 17 septembre – 31 décembre 2027 Frac Centre-Val de Loire Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-09-17T14:00:00+02:00 – 2027-09-17T19:00:00+02:00

Fin : 2027-12-31T14:00:00+01:00 – 2027-12-31T19:00:00+01:00

À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, l’expositionNos paysagespropose une relecture sensible et critique du fonds photographique de la collection du Frac Centre-Val de Loire.

À travers une sélection d’images issues de contextes et de statuts variés, le projet interroge la manière dont la photographie a façonné, déplacé et renouvelé notre perception du paysage, envisagé non comme une simple vue, mais comme un ensemble de relations — entre formes, usages, récits et temporalités — et comme l’espace même des métamorphoses.

Depuis son invention, la photographie entretient un lien étroit avec le paysage.

Outil de création autant que d’enregistrement, elle circule entre l’œuvre, l’archive et la documentation, et accompagne les transformations du territoire, des usages et des imaginaires. Les ensembles présentés rassemblent des photographies d’artistes et d’architectes, pensées comme des gestes plastiques, des outils de recherche ou des traces de processus. Ils donnent à voir des paysages habités, transformés, parfois abîmés, parfois en devenir, mais aussi des paysages projetés, rêvés ou imaginés, où la photographie ne se limite pas à rendre compte du réel, mais participe à sa recomposition. L’architecture, les formes naturelles et les interventions humaines y apparaissent dans des rapports mouvants, révélant le paysage comme un champ de relations instables et de transformations continues.

IntituléeNos paysages, l’exposition affirme une dimension résolument collective.

Le pronom « nos » engage une responsabilité partagée : celle de reconnaître le paysage comme un bien commun, produit par des interactions multiples, des décisions passées, des projections futures et des pratiques quotidiennes. En écho aux œuvres issues de la collection (et qui réunit plus de 800 œuvres et objets photographiques), le projet accorde également une place à des pratiques amateurs et à des démarches participatives, élargissant le regard porté sur les territoires et mettant en lumière des expériences ordinaires du paysage. Cette approche se prolonge par des présentations hors les murs, qui inscrivent les images dans d’autres espaces et d’autres contextes, prolongeant les relations entre les œuvres, les lieux et les publics.

Le projet sera notamment conduit avec les habitants et partenaires du quartier Politique de la Ville des Blossieres avec lequel le Frac est jumelé dans le cadre d’un programme expérimental piloté par la DRAC Centre-Val de Loire. Le projet associera une résidence ainsi que la présentation, dans le quartier, de plusieurs photographies de la collection.

L’École nationale supérieure du paysage de Blois sera également associée au projet avec la présentation des photographies réalisées dans le cadre des enseignements.

Un appel à participation des photographes amateurs du territoire régional (étudiants et adultes) sera lancé : une sélection sera opérée pour une présentation aux Turbulences durant l’exposition.

Organisée dans le cadre du bicentenaire de la photographie, Nos paysages ne se conçoit pas comme une rétrospective mais comme une proposition ouverte.

Elle envisage la photographie à la fois comme art, comme archive, comme document et comme pratique populaire, un médium vivant capable de rendre visibles les relations à l’œuvre et les métamorphoses en cours. L’exposition invite ainsi à regarder autrement les paysages que nous habitons, à en percevoir les dynamiques et les mutations, et à imaginer, ensemble, les formes à venir de nos territoires et plus largement du monde dans lequel nous vivons.

Frac Centre-Val de Loire 2 Boulevard Rocheplatte, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 62 52 00 https://www.frac-centre.fr/ https://www.youtube.com/@fraccentrevaldeloire;https://www.instagram.com/fraccentre/?hl=fr;https://www.facebook.com/FracCentreValdeLoire;https://fr.linkedin.com/company/frac-centre-val-de-loire Depuis 1983, chaque région de France est dotée d’un Fonds régional d’art contemporain dans le cadre d’un partenariat avec le Ministère de la Culture. Les missions des Frac sont la constitution d’une collection de création contemporaine, mettant l’accent sur les pratiques actuelles, leur diffusion et leur sensibilisation en région, en France et à l’étranger.

Le Frac Centre-Val de Loire a opté pour une approche atypique : transformer sa collection en un questionnement transversal, un champ de réflexion ouvert et un réservoir d’idées sur l’architecture et les paysages de demain en réunissant art contemporain et architecture expérimentale de 1950 à nos jours. Le Frac Centre-Val de Loire est une des trois plus importantes collection d’art et architecture au monde après le Centre Pompidou et de MoMA à New York.

En quarante ans, le Frac Centre-Val de Loire a construit un véritable maillage régional et interrégional grâce à l’organisation d’expositions et d’actions culturelles ou pédagogiques hors-les-murs à destination de tous les publics et en partenariat avec différentes structures (culturelles, sociales, éducatives, médicales, patrimoniales), mais aussi des collectivités, des associations ou encore les habitants eux-mêmes. En voiture

Parking Patinoire, Médiathèque et Le Martroi à 5 minutes.

En train

À 10 minutes à pied de la gare d’Orléans

En tramway

Arrêt « Croix Morin » : ligne B

Arrêt « République » : ligne A

En bus

Arrêt Les Turbulences : lignes 1, 2, 3, 7, 42 et 43

Arrêt Moulin de l’Hôpital / Bus Citéis : ligne 10

Le réseau TAO est gratuit pour les groupes scolaires.

En Vélo’+

Médiathèque : borne n°6

Patinoire : borne n°15

Place Croix Morin : borne n°16

Depuis La Loire à vélo

Depuis le Quai du Châtelet, au niveau du Pont Georges V, prendre la rue Royale jusqu’à la Place du Martroi. Une fois sur la Place, prendre à gauche la rue d’Illiers jusqu’au bout (arrivée sur le boulevard Rocheplatte). Enfin, prendre à droite sur le boulevard Rocheplatte. Vous pouvez garer votre vélo à l’angle du boulevard Rocheplatte et de la rue du Colombier

À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, l’exposition Nos paysages propose une relecture sensible et critique du fonds photographique de la collection du Frac Centre-Val de Loire.

© Andreas Gursky / Courtesy Sprüth Magers / Adagp, Paris, 2026