Nos rendez-vous littéraires : Performance littéraire Bibliothèque Saint-Eloi Paris

La bibliothèque vous invite à partager des textes que vous aimez, à voix haute ou en Langue des Signes Française.

Des interprètes LSF/FR seront présents pour vous traduire, quelle que soit la langue choisie. Envoyez-nous vos choix à l’avance à bibliotheque.saint-eloi@paris.fr

Les bibliothécaires vous concoctent eux aussi un joli choix d’extraits d’œuvres littéraires en français et en Langue des Signes.

Une performance littéraire originale partagée avec le public ! À vos textes !





samedi 17 octobre, 10h30



tout public, dès 15 ans

entrée libre

En présence d’interprètes LSF/FR, venez partager un moment en lisant un texte qui vous a plu, à voix haute ou en Langue des Signes Française, et écouter les choix des bibliothécaires !

Le samedi 17 octobre 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-17T13:30:00+02:00

fin : 2026-10-17T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-17T10:30:00+02:00_2026-10-17T12:00:00+02:00

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-saint-eloi-1725 +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/



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