NOSFELL TRINT EASTWOOD OPAC Tours
NOSFELL TRINT EASTWOOD OPAC Tours vendredi 9 octobre 2026.
Tours
NOSFELL TRINT EASTWOOD OPAC
146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-09 19:30:00
fin : 2026-10-09 23:30:00
Date(s) :
2026-10-09
On l’attendant depuis longtemps, Nosfell est enfin de retour après une longue pause de scène.
Entre concert et spectacle, il présente les chansons de son dernier album. Tour à tour conteur et chanteur, il performe dans une langue imaginaire en prise avec son héritage familial. Ses chants adelphiques jettent un pont entre l’intime et le collectif.
À ses côtés pour cette grande soirée, retrouvez la folk lo-fi artisanale du tourangeau Opac et les chansons folk teintées de punk de Trint Eastwood, ex-UncommonMenFromMars. 20 .
146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop
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English :
We’ve been waiting for him for a long time, and Nosfell is finally back after a long hiatus from the stage.
L’événement NOSFELL TRINT EASTWOOD OPAC Tours a été mis à jour le 2026-06-24 par ADT 37
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