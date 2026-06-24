Tours

NOSFELL TRINT EASTWOOD OPAC

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-09 19:30:00

fin : 2026-10-09 23:30:00

Date(s) :

2026-10-09

On l’attendant depuis longtemps, Nosfell est enfin de retour après une longue pause de scène.

Entre concert et spectacle, il présente les chansons de son dernier album. Tour à tour conteur et chanteur, il performe dans une langue imaginaire en prise avec son héritage familial. Ses chants adelphiques jettent un pont entre l’intime et le collectif.

À ses côtés pour cette grande soirée, retrouvez la folk lo-fi artisanale du tourangeau Opac et les chansons folk teintées de punk de Trint Eastwood, ex-UncommonMenFromMars. 20 .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

We’ve been waiting for him for a long time, and Nosfell is finally back after a long hiatus from the stage.

L’événement NOSFELL TRINT EASTWOOD OPAC Tours a été mis à jour le 2026-06-24 par ADT 37