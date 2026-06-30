Nosferatu (1922) | Ciné-concert électronique live Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris

Informations pratiques

Développé aux Dominicains de Haute-Alsace dans le cadre de sa résidence d’artiste associé, ce ciné-concert propose une lecture contemporaine de Nosferatu à travers les possibilités expressives de la synthèse modulaire. Entre nappes atmosphériques, textures électroniques, tensions sonores et improvisation en temps réel, la musique devient un personnage à part entière du film.

Chaque représentation est unique. La partition mêle composition et interprétation live, permettant à la musique de suivre au plus près les émotions, les silences et les métamorphoses du récit.

À travers une création musicale originale interprétée en direct, le musicien et artiste sonore ouïghour Erpan Hesher revisite le chef-d’œuvre du cinéma muet de Friedrich Wilhelm Murnau.

Le vendredi 09 octobre 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-09T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-10T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-09T19:00:00+02:00_2026-10-09T21:00:00+02:00

Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre 8 porte Saint Eustache 75001 Paris

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