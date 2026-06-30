Nosferatu (1922) | Ciné-concert électronique live Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris
vendredi 9 octobre 2026 · Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre · Paris
Informations pratiques
Développé aux Dominicains de Haute-Alsace dans le cadre de sa résidence d’artiste associé, ce ciné-concert propose une lecture contemporaine de Nosferatu à travers les possibilités expressives de la synthèse modulaire. Entre nappes atmosphériques, textures électroniques, tensions sonores et improvisation en temps réel, la musique devient un personnage à part entière du film.
Chaque représentation est unique. La partition mêle composition et interprétation live, permettant à la musique de suivre au plus près les émotions, les silences et les métamorphoses du récit.
À travers une création musicale originale interprétée en direct, le musicien et artiste sonore ouïghour Erpan Hesher revisite le chef-d’œuvre du cinéma muet de Friedrich Wilhelm Murnau.
Le vendredi 09 octobre 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit
dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-09T22:00:00+02:00
fin : 2026-10-10T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-09T19:00:00+02:00_2026-10-09T21:00:00+02:00
Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre 8 porte Saint Eustache 75001 Paris
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