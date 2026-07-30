Nostalgie du réconfort Théâtre d’Angoulême scène Nationale Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Nostalgie du réconfort Théâtre d’Angoulême scène Nationale

Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01 20:30:00

fin : 2026-12-01

Date(s) :

2026-12-01

Dans ce seul-en-scène, un homme explore ce qui l’a façonné et célèbre joyeusement son héritage populaire. Un récit intime qui aborde les notions d’appartenance, de transmission et d’émancipation sociale.

.

Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In this one-man show, a man explores what has shaped him and joyfully celebrates his folk heritage. An intimate story that explores the concepts of belonging, cultural transmission, and social emancipation.

L’événement Nostalgie du réconfort Théâtre d’Angoulême scène Nationale Angoulême a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême