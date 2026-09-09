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Not Beckett, Glob Théâtre, Bordeaux

vendredi 11 décembre 2026 · Glob Théâtre · Bordeaux

Not Beckett, Glob Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Lieu
Glob Théâtre
Adresse
69 rue Joséphine
Ville
33300 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
gratuit

Not Beckett Vendredi 11 décembre, 14h30, 20h00 Glob Théâtre Gironde

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-11T14:30:00+01:00 – 2026-12-11T15:45:00+01:00
Fin : 2026-12-11T20:00:00+01:00 – 2026-12-11T21:45:00+01:00

5 dramaturges signent 5 œuvres originales, librement inspirées par l’œuvre de Samuel Beckett, permettant d’approfondir l’influence artistique du célèbre dramaturge irlandais et d’explorer les dimensions et les sonorités de l’identité irlandaise. Créées en 2024 à Londres, ces pièces ont ensuite voyagé à travers le monde. Les voici enfin représentées à Bordeaux !

Glob Théâtre 69 rue Joséphine Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 69 06 66 http://www.globtheatre.net [{« type »: « link », « value »: « https://globtheatre.net/date/not-beckett/ »}]
5 dramaturges signent 5 œuvres originales, librement inspirées par l’œuvre de Samuel Beckett, théâtre création

Fonds Perdus

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