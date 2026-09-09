Not Beckett, Glob Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

Not Beckett Vendredi 11 décembre, 14h30, 20h00 Glob Théâtre Gironde

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-11T14:30:00+01:00 – 2026-12-11T15:45:00+01:00

Fin : 2026-12-11T20:00:00+01:00 – 2026-12-11T21:45:00+01:00

5 dramaturges signent 5 œuvres originales, librement inspirées par l’œuvre de Samuel Beckett, permettant d’approfondir l’influence artistique du célèbre dramaturge irlandais et d’explorer les dimensions et les sonorités de l’identité irlandaise. Créées en 2024 à Londres, ces pièces ont ensuite voyagé à travers le monde. Les voici enfin représentées à Bordeaux !

Glob Théâtre 69 rue Joséphine Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 69 06 66 http://www.globtheatre.net [{« type »: « link », « value »: « https://globtheatre.net/date/not-beckett/ »}]

5 dramaturges signent 5 œuvres originales, librement inspirées par l’œuvre de Samuel Beckett, théâtre création

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