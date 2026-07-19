Informations pratiques

Rouen

Note gourmande #1 Sorcières !

Place des Arts Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 17:00:00

fin : 2026-09-30 17:45:00

Date(s) :

2026-09-30

Deux rendez-vous à partager avec les musiciens autour d’une boisson offerte

À partir de 5 ans

Durée 45 min

Plongeons dans le monde envoûtant des sorcières, avec ce spectacle qui mélange musique classique, conte fantastique et chansons, dans un chaudron magique !

Une ombre noire se dessine au fond de la scène… mais ce n’est autre que le piano, prêt à déployer ses sortilèges. Autour de lui, violon, violoncelle et contrebasse font résonner les élans romantiques de Clara Schumann. La clarinette de Bartók, malicieuse et insaisissable, s’invite dans le récit elle dialogue avec les mots, danse, surprend et guide l’écoute. Peu à peu, les timbres s’entrelacent et composent une véritable potion musicale où frissons et poésie se mêlent avec subtilité.

– Séance Relax, mercredi 30 sept. 14h30 .

Place des Arts Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Note gourmande #1 Sorcières !

L’événement Note gourmande #1 Sorcières ! Rouen a été mis à jour le 2026-07-13 par Seine-Maritime Attractivité