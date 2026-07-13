Note gourmande #2 Drôles de bêtes en musique Rouen
mercredi 9 décembre 2026 · Rouen
Informations pratiques
Rouen
Note gourmande #2 Drôles de bêtes en musique
Place des Arts Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 17:00:00
fin : 2026-12-09 17:45:00
Date(s) :
2026-12-09
Deux rendez-vous à partager avec les musiciens autour d’une boisson offerte
À partir de 5 ans
Durée 45 min
Quand les animaux entrent en musique, la scène se transforme en véritable ménagerie sonore, pleine d’humour et de surprises.
La parade s’ouvre avec un célèbre Carnaval, où lions, tortues et cygnes défilent au rythme des instruments.
Mais la balade ne s’arrête pas là !
Au fil du concert, les animaux traversent les saisons un chien malicieux surgit chez Gershwin, un loup rôde dans l’histoire de Pierre et le Loup, tandis qu’une célèbre Truite fend les eaux en musique.
Plus loin, les insectes s’agitent dans un tourbillon de notes mené par un violon virtuose. Entre clins d’œil, histoires et mélodies irrésistibles, ce concert invite petits et grands à explorer le monde animal… en musique !
– Séance Relax, mardi 9 déc. 14h30 .
Place des Arts Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr
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English : Note gourmande #2 Drôles de bêtes en musique
L’événement Note gourmande #2 Drôles de bêtes en musique Rouen a été mis à jour le 2026-07-13 par Seine-Maritime Attractivité
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