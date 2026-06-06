Notes on Blindness : film en réalité virtuelle Médiathèque Marguerite Duras Paris
Notes on Blindness : film en réalité virtuelle Médiathèque Marguerite Duras Paris samedi 6 juin 2026.
En 1983, John Hull, un professeur de théologie et écrivain anglais, perd définitivement la vue. Pour l’aider à comprendre et à accepter ce bouleversement, il tient pendant trois années, un journal intime d’enregistrements sur cassettes audio. Un témoignage unique pour immerger l’utilisateur dans l’expérience cognitive et émotionnelle de la cécité. La narration, la direction artistique et l’univers graphique permettent une immersion unique, complétée par un son spatialisé, une liberté de mouvement et d’interaction.
Une production Ex Nihilo, Archer’s Mark, Novelab Audiogaming en coproduction avec Arte France, soutenue par le Tribeca Film Institute New Media Fund / Ford Foundation – Just Film, le Centre National du Cinéma et de l’Image Animée (CNC) et la Région Midi-Pyrénées.
Séances de 15 mn environ | entrée libre
Samedi 6 et 13 juin de 10h30 à 12h
Mercredi 24 juin de 15h à 16h30
Une expérience narrative VR qui immerge l’utilisateur dans l’expérience cognitive et émotionnelle de la cécité
Le mercredi 24 juin 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-24T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-24T15:00:00+02:00_2026-06-24T16:30:00+02:00
Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras
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