Notre-Dame de Paris : les mystères de la reconstruction Pont au Double Paris

Informations pratiques

À travers cette visite guidée, vous découvrirez les trésors sauvés et les trouvailles archéologiques réalisées, plongez dans l’enquête post-incendie ! Une visite inédite au cœur du chantier de restauration, révélant le savoir-faire français qui a redonné vie à ce joyau historique.

Explorez l’histoire de Notre-Dame après l’incendie de 2019.

Du mardi 01 octobre 2024 au vendredi 31 décembre 2027 :

payant

Adulte : 14,50 €

– 18 ans : 10,00 €

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2024-10-01T02:00:00+02:00

fin : 2028-01-01T00:59:59+01:00

Date(s) :

Pont au Double Quai de Montebello 75004 Paris

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