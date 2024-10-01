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Notre-Dame de Paris : les mystères de la reconstruction Pont au Double Paris

mardi 1 octobre 2024 · Pont au Double · Paris

Notre-Dame de Paris : les mystères de la reconstruction Pont au Double Paris

Informations pratiques

Début
mardi 1 octobre 2024
Fin
samedi 1 janvier 2028
Lieu
Pont au Double
Adresse
Quai de Montebello
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<ul><li>Adulte : 14,50 €</li><li>- 18 ans : 10,00 €</li></ul>

À travers cette visite guidée, vous découvrirez les trésors sauvés et les trouvailles archéologiques réalisées, plongez dans l’enquête post-incendie ! Une visite inédite au cœur du chantier de restauration, révélant le savoir-faire français qui a redonné vie à ce joyau historique.

Explorez l’histoire de Notre-Dame après l’incendie de 2019.
Du mardi 01 octobre 2024 au vendredi 31 décembre 2027 :
payant

  • Adulte : 14,50 €
  • – 18 ans : 10,00 €

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2024-10-01T02:00:00+02:00
fin : 2028-01-01T00:59:59+01:00
Date(s) :

Pont au Double Quai de Montebello  75004 Paris
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