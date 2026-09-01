Notre-Dame-des-Anges de Célia Houdart Les Correspondances 2026 Auditorium des Observantins Manosque

Informations pratiques

Manosque

Notre-Dame-des-Anges de Célia Houdart Les Correspondances 2026

Auditorium des Observantins 2 rue des écoles Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26 16:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Proposition gratuite Places limitées.

1938. L’Europe vacille. Henri et Marcelle s’aiment à perdre haleine.

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Auditorium des Observantins 2 rue des écoles Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 67 83 contact@correspondances-manosque.org

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English :

Free event—Limited seating.

1938. Europe is in turmoil. Henri and Marcelle love each other with all their hearts.

L’événement Notre-Dame-des-Anges de Célia Houdart Les Correspondances 2026 Manosque a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque