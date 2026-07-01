Notre Humble Avis, Théâtre du Train Bleu, Avignon

Informations pratiques

Notre Humble Avis 4 – 23 juillet Théâtre du Train Bleu Vaucluse

Tarif plein : 22€ ; tarif abonné : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T22:25:00+02:00 – 2026-07-04T23:35:00+02:00

Fin : 2026-07-23T22:25:00+02:00 – 2026-07-23T23:35:00+02:00

Une émission de radio pas tout à fait en direct, où des amateurs débattent d’art autour d’une table. Galeriste, prof, restaurateur ou réparateur de vélo échangent sur des œuvres qui les ont marqués, parfois divisés, parfois réunis. Ils parlent avec leurs mots, leurs hésitations, leurs élans. Entre petites rivalités et moments de partage, la discussion dérive vers leurs propres histoires. Un instant simple et vivant, qui observe peut-être comment l’art traverse et parfois bouleverse les vies ordinaires.

Théâtre du Train Bleu 40 rue Paul Saïn 84000 Avignon Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.festivaloffavignon.com/spectacles/8515-notre-humble-avis »}]

Moya Krysa – Igor Mendjisky théâtre

©Rebecka Oftedal