« Notre matrimoine », Médiathèque Marguerite Yourcenar, Faches-Thumesnil

Informations pratiques

« Notre matrimoine » 18 et 19 septembre Médiathèque Marguerite Yourcenar Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

A travers des bio, des contextes historiques, des chiffres, des citations, découvrez 30 portraits de femmes qui ont écrit l’histoire « homa sapiens »: artistes, scientifiques, sportives… ces femmes sont notre matrimoine, l’héritage des femmes.

En partenariat avec le Département du Nord et la Médiathèque Département du Nord, dans le cadre des journées du patrimoine et du matrimoine.

Public ado/adulte

Médiathèque Marguerite Yourcenar 199 rue Carnot Faches-Thumesnil Faches-Thumesnil 59155 Nord Hauts-de-France 0320961244 https://bibli.ville-fachesthumesnil.fr/index.php https://www.facebook.com/mediathequedefachesthumesnil

A travers des bio, des contextes historiques, des chiffres, des citations, découvrez 30 portraits de femmes qui ont écrit l’histoire « homa sapiens »: artistes, scientifiques, sportives… ces femmes…

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