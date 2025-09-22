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Notre programmation au CMA6 – 2025-2026 Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau PARIS

Notre programmation au CMA6 – 2025-2026 Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau PARIS

Notre programmation au CMA6 – 2025-2026 Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau PARIS lundi 22 septembre 2025.

Lieu : Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau

Adresse : 3 Ter rue Mabillon

Ville : 75006 PARIS

Département : Paris

Début : lundi 22 septembre 2025

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Vous trouverez ci-dessous une sélection d’événements du Conservatoire Jean-Philippe Rameau, in situ et hors les murs, pour cette saison 2025-2026.
Du lundi 22 septembre 2025 au mardi 30 juin 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-22T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-01T01:59:59+02:00
Date(s) :

Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau 3 Ter rue Mabillon  75006 PARIS
https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR


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