Notre programmation au CMA6 – 2025-2026 Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau PARIS
Notre programmation au CMA6 – 2025-2026 Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau PARIS lundi 22 septembre 2025.
Vous trouverez ci-dessous une sélection d’événements du Conservatoire Jean-Philippe Rameau, in situ et hors les murs, pour cette saison 2025-2026.
Du lundi 22 septembre 2025 au mardi 30 juin 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-22T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-01T01:59:59+02:00
Date(s) :
Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau 3 Ter rue Mabillon 75006 PARIS
https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR
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