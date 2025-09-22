Notre programmation au CMA6 – 2025-2026 Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau PARIS

Vous trouverez ci-dessous une sélection d’événements du Conservatoire Jean-Philippe Rameau, in situ et hors les murs, pour cette saison 2025-2026.

Du lundi 22 septembre 2025 au mardi 30 juin 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-22T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau 3 Ter rue Mabillon 75006 PARIS

https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR



Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau et trouvez le meilleur itinéraire

