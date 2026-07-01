Nourrir les animaux de la ferme et atelier créatif au Château Plain Point Saint-Aignan
mercredi 8 juillet 2026 · Saint-Aignan
Informations pratiques
Saint-Aignan
Nourrir les animaux de la ferme et atelier créatif au Château Plain Point
Château Plain Point Saint-Aignan Gironde
Tarif : – – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Venez nourrir les animaux et profitez d’un atelier créatif !
Tous les mercredis à 10h30, petits et grands sont invités à partager un moment hors du temps , 12€ par enfant sur réservation
Au programme
La tournée des gourmands (1h) Devenez les complices des soigneurs le temps du nourrissage. Un moment privilégié pour observer les animaux de près et leurs faire pleins de câlins.
L’atelier des petits bâtisseurs Relevez vos manches pour un atelier créatif ! Ensemble, nous décorerons un petit animal en bois à rapporter chez soi pour le souvenir.
La pause fraîcheur après l’effort, le réconfort. On se retrouve autour d’un grand verre de grenadine ou de sirop de menthe pour partager nos impressions et profiter du calme environnant.
Après le nourrissage, profitez d’un apéro à la carte au cœur du domaine, en famille ou entre amis. Vins au verre à partir de 3 € & terrines à partir de 5€. .
Château Plain Point Saint-Aignan 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Nourrir les animaux de la ferme et atelier créatif au Château Plain Point
L’événement Nourrir les animaux de la ferme et atelier créatif au Château Plain Point Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-07-04 par OT du Fronsadais
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