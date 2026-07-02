Nourrir l’humanité, c’est un métier Espace des Augustins Montauban

Informations pratiques

Montauban

Nourrir l’humanité, c’est un métier

Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 20:30:00

fin : 2026-11-19 22:00:00

Date(s) :

2026-11-19

En 2011, Charles Culot, comédien et fils d’agriculteur, décide de rendre hommage à celles et ceux par qui nos assiettes se remplissent.

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Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 67 05 51 22

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English : Feeding humanity is a profession.

In 2011, Charles Culot, an actor and the son of a farmer, decided to pay tribute to the people who fill our plates.

L’événement Nourrir l’humanité, c’est un métier Montauban a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Grand Montauban