Nourrir l’Humanité, c’est un métier Chapelle de la Congrégation Poligny
jeudi 8 avril 2027 · Chapelle de la Congrégation · Poligny
Informations pratiques
Poligny
Nourrir l’Humanité, c’est un métier
Chapelle de la Congrégation 37 Grande Rue Poligny Jura
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-08 20:30:00
fin : 2027-04-08 22:15:00
Date(s) :
2027-04-08
Théâtre À partir de 14 ans 1 h 15 + 30 min d’échange
Compagnie Adoc
En 2011, un comédien, fils d’agriculteur, décide de créer un spectacle en s’appuyant sur une enquête de terrain menée auprès de dizaines d’agriculteurs et agricultrices en Belgique et en France Nourrir l’Humanité, c’est un métier. Dix ans plus tard, le paysage agricole a changé. Le modèle intensif ou conventionnel est toujours présent, mais de plus en plus de personnes décident de retourner à la terre et de produire autrement. Pour être au plus près de la réalité, la Compagnie est retournée sur les routes. Cette nouvelle pièce tisse une mosaïque de témoignages poignants, parfois drôles et bouleversants. Il évoque les faillites, la solitude, les reprises, les reconversions… et aussi les nouvelles solidarités, les expérimentations agroécologiques, et les combats pour une alimentation plus saine, plus juste et durable. De ces nouvelles rencontres est née Nourrir l’Humanité Acte II. Depuis 2025, la Compagnie présente une version enrichie et actualisée du spectacle, dans un contexte marqué par les mobilisations agricoles.
Une création collective de Adoc Compagnie
Mise en scène Alexis Garcia
Avec Charles Culot et en alternance Valérie Giménez et Pauline Moureau
Régie générale Guillaume Van Derton
Création Lumière Jean-Louis Bonmariage
Scénographie Claudine Maus et Dorine Voglaire (grande forme) Claire Renard et Denis Rodriguez (forme tout terrain)
Production Adoc Compagnie
Coproduction Fédération Wallonie Bruxelles Service général de la Création Artistique Direction du théâtre (Bruxelles, BE), Ministère du Développement Durable (Bruxelles, BE), Wallonie via l’Agence Wallonne de l’Air .
Chapelle de la Congrégation 37 Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 11 39 administration@mi-scene.fr
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English : Nourrir l’Humanité, c’est un métier
L’événement Nourrir l’Humanité, c’est un métier Poligny a été mis à jour le 2026-07-27 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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