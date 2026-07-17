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Nous étions ce que vous êtes, vous serez ce que nous sommes / Cie Cavalcade, Cimetière Saint-Chéron, Chartres

samedi 19 septembre 2026 · Cimetière Saint-Chéron · Chartres

Nous étions ce que vous êtes, vous serez ce que nous sommes / Cie Cavalcade, Cimetière Saint-Chéron, Chartres

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cimetière Saint-Chéron
Adresse
26 rue Saint-Barthélemy, 28000 Chartres
Ville
28000 Chartres
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Limité à 70 personnes. A partir de 14 ans. Prévoir vêtements/parapluie selon météo.

Nous étions ce que vous êtes, vous serez ce que nous sommes / Cie Cavalcade 19 et 20 septembre Cimetière Saint-Chéron Eure-et-Loir

Limité à 70 personnes. A partir de 14 ans. Prévoir vêtements/parapluie selon météo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les Pompes funèbres Bemot se développent et ouvrent leur agence immobilière… au cimetière. Venez découvrir votre futur logement et vos futurs voisins. Un itinérant théâtral décalé et pédagogique pour faire un pont entre les morts et les vivants, faire connaissance avec ceux qui nous ont précédés et s’interroger sur nos rites funéraires.
Rendez-vous devant l’entrée principale du cimetière 15 minutes avant le début de l’itinérant.
Itinérant théâtral de la Compagnie Cavalcade
Écriture : Sylvia Bruyant et Eva Dumont
Avec : Brock, Sylvia Bruyant, Eva Dumont et Delry Guyon

Cimetière Saint-Chéron 26 rue Saint-Barthélemy, 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.festik.net/cie-cavalcade/product/itin/?draftkey=d43846ea823069818b53b1c70d93afff »}]
Les Pompes funèbres Bemot se développent et ouvrent leur agence immobilière… au cimetière. Venez découvrir votre futur logement et vos futurs voisins.

©Gilles Laporte

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