« Nous n’irons pas à l’opéra ! »- avec le choeur d’enfants « Piou Piou », Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac
« Nous n’irons pas à l’opéra ! »- avec le choeur d’enfants « Piou Piou », Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac dimanche 14 juin 2026.
« Nous n’irons pas à l’opéra ! »- avec le choeur d’enfants « Piou Piou » Dimanche 14 juin, 18h00 Le [K]Rabo Orne
Prix Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T18:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T18:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00
Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]
Choeur d’enfants créé et dirigée par Anne-Flore Grandsire en 2024 pour découvrir de façon ludique l’opéra, ou se livrer à un jeu de piste pour retrouver les opéras dissimulés par Julien Joubert !
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