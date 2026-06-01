« Nous n’irons pas à l’opéra ! »- avec le choeur d’enfants « Piou Piou » Dimanche 14 juin, 18h00 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T18:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T18:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]

Choeur d’enfants créé et dirigée par Anne-Flore Grandsire en 2024 pour découvrir de façon ludique l’opéra, ou se livrer à un jeu de piste pour retrouver les opéras dissimulés par Julien Joubert !