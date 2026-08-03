NOUS SOMMES DES FILLES SANS HISTOIRE THEATRE SORANO Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

NOUS SOMMES DES FILLES SANS HISTOIRE

THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 17 EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-09-11 21:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Spectacle présenté en complicité avec le Festival Sign’Ô.

Qui écrit les histoires ? Pourquoi tant de femmes en sont-elles absentes ? Nous sommes des filles sans histoire interroge les récits qui façonnent notre imaginaire collectif. Sur scène, deux comédiennes, en français et en langue des signes, s’emparent des histoires dominantes pour mieux les déconstruire, avec humour, énergie et finesse. Entre jeu, analyse et complicité, elles ouvrent un espace sensible et critique, invitant le public à questionner les représentations et à réinventer les récits. Un spectacle vivant, sensible et profondément engagé. 9 .

THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A show presented in collaboration with the Sign?%D4 Festival.

L’événement NOUS SOMMES DES FILLES SANS HISTOIRE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE