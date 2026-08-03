NOUS SOMMES DES FILLES SANS HISTOIRE THEATRE SORANO Toulouse
vendredi 11 septembre 2026 · THEATRE SORANO · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
NOUS SOMMES DES FILLES SANS HISTOIRE
THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 9 – 9 – 17 EUR
9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11 21:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Spectacle présenté en complicité avec le Festival Sign’Ô.
Qui écrit les histoires ? Pourquoi tant de femmes en sont-elles absentes ? Nous sommes des filles sans histoire interroge les récits qui façonnent notre imaginaire collectif. Sur scène, deux comédiennes, en français et en langue des signes, s’emparent des histoires dominantes pour mieux les déconstruire, avec humour, énergie et finesse. Entre jeu, analyse et complicité, elles ouvrent un espace sensible et critique, invitant le public à questionner les représentations et à réinventer les récits. Un spectacle vivant, sensible et profondément engagé. 9 .
THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A show presented in collaboration with the Sign?%D4 Festival.
L’événement NOUS SOMMES DES FILLES SANS HISTOIRE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- BAL TRAD PRADEL LA CAVE POÉSIE Toulouse 3 août 2026
- CRÉATURES & LÉGENDES COUVENT DES JACOBINS Toulouse 4 août 2026
- Les Nocturnes de la Cité de l’epace, Cité de l’espace, Toulouse 4 août 2026
- NOCTURNES DE LA CITÉ DE L’ESPACE LA CITÉ DE L’ESPACE Toulouse 4 août 2026
- CARTE BLANCHE À PASCAL CAUMONT LA CAVE POÉSIE Toulouse 4 août 2026