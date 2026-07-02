Informations pratiques

Pithiviers

Nouveau spectacle Alex Fredo Humour

14 Place Denis Poisson Pithiviers Loiret

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-17 15:00:00

fin : 2027-01-17

Date(s) :

2027-01-17

Un vent d’humour et de folie souffle sur le Théâtre du Donjon à Pithiviers ! Entre stand-up incisif et chansons totalement improvisées à la guitare, la révélation du Montreux Comedy Alex Fredo vous promet un show unique et décalé. Une expérience à savourer dès 12 ans.

Préparez-vous à l’inattendu au Théâtre du Donjon à Pithiviers !

Le dimanche 17 janvier, assistez au tout nouveau spectacle d’Alex Fredo, véritable révélation du Montreux Comedy aux millions de vues sur les réseaux sociaux. Se définissant avec malice comme le fils spirituel de Ramzy et Michel Berger, cet humoriste hors norme allie avec brio l’art du stand-up et la chanson improvisée.

Armé de son sens de l’humour incisif et de sa guitare, il s’empare du quotidien et des relations humaines à travers des blagues et des anecdotes percutantes. Son incroyable talent d’improvisation transforme chaque représentation en une expérience interactive et unique. Une parenthèse d’humour solaire et rythmée à partager dès 12 ans. Tarif A.

Réservez vite vos places à Pithiviers ! 18 .

14 Place Denis Poisson Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 06 45

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English :

A wave of humor and madness is sweeping through the Théâtre du Donjon in Pithiviers! With a mix of sharp stand-up comedy and completely improvised songs on the guitar, Montreux Comedy sensation Alex Fredo promises a unique and offbeat show. An experience to be enjoyed by ages 12 and up.

L’événement Nouveau spectacle Alex Fredo Humour Pithiviers a été mis à jour le 2026-07-11 par OT GRAND PITHIVERAIS