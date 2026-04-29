Nouveau spectacle jeune public au Funambule Montmartre : Les émotions du magicien Le Funambule Montmartre Paris
Nouveau spectacle jeune public au Funambule Montmartre : Les émotions du magicien Le Funambule Montmartre Paris jeudi 9 juillet 2026.
Un magicien est à la recherche du maître des émotions car rien ne va plus ce matin…
En effet, il s’est réveillé avec les émotions toutes bousculées et toutes mélangées, il n’arrive plus à faire de magie…
Mais il se trompe, et tombe dans la chambre d’un enfant…
Celui-ci, d’abord surpris, va aider notre magicien à trier ses émotions et à retrouver ses pouvoirs. L’enfant, de son côté, ne se souvient plus de son prénom.
Au fil de l’aventure, le magicien va également l’aider à retrouver son prénom…
Entre tours de magie et chansons, nos deux compères vont partir à l’exploration de leurs émotions.
Du 9 juillet au 30 août
Jeudi et vendredi à 14h ou 16h selon les semaines
Samedis à 15h et dimanche à 14h
Deux personnages dynamiques et attachants pour comprendre les émotions ! Venez découvrir, nommer, trier les émotions entre amitié, magie et chansons.
Du jeudi 09 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :
payant
Tarif plein 17€
Tarif moins de 12 ans 12.9€
Frais de réservation inclus.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-31T01:59:59+02:00
Date(s) :
Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris
Métro -> 12 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)
Bus -> 4080 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)
Vélib -> Francoeur – Marcadet (43.62m)
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