Nouveau spectacle jeune public au Funambule Montmartre : Les émotions du magicien Le Funambule Montmartre Paris

Un magicien est à la recherche du maître des émotions car rien ne va plus ce matin…

En effet, il s’est réveillé avec les émotions toutes bousculées et toutes mélangées, il n’arrive plus à faire de magie…

Mais il se trompe, et tombe dans la chambre d’un enfant…

Celui-ci, d’abord surpris, va aider notre magicien à trier ses émotions et à retrouver ses pouvoirs. L’enfant, de son côté, ne se souvient plus de son prénom.

Au fil de l’aventure, le magicien va également l’aider à retrouver son prénom…

Entre tours de magie et chansons, nos deux compères vont partir à l’exploration de leurs émotions.

Du 9 juillet au 30 août Jeudi et vendredi à 14h ou 16h selon les semaines

Samedis à 15h et dimanche à 14h

Deux personnages dynamiques et attachants pour comprendre les émotions ! Venez découvrir, nommer, trier les émotions entre amitié, magie et chansons.

Du jeudi 09 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :

payant

Tarif plein 17€

Tarif moins de 12 ans 12.9€

Frais de réservation inclus.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-09T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-31T01:59:59+02:00

Date(s) :

Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris

Métro -> 12 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Bus -> 4080 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Vélib -> Francoeur – Marcadet (43.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.funambule-montmartre.com/les-emotions-du-magicien +33142238883 billetterie@funambule-monmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/



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