Nouveaux clients : votre Rosé Bon Vivant offert !, Bordeaux – Hangar 14, Bordeaux

Nouveaux clients : votre Rosé Bon Vivant offert ! 28 et 29 avril Bordeaux – Hangar 14 Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T09:00:00+02:00 – 2026-04-28T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T09:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00

Votre première commande groupée ViniPro récompensée !

Le vin est avant tout une histoire de partage. C’est pourquoi, pour toute ouverture d’une commande groupée effectuée durant l’événement, nous avons le plaisir de vous offrir une bouteille de Bon Vivant Rosé.

Offre exclusivement réservée aux nouveaux clients, dans la limite des stocks disponibles.

Bordeaux – Hangar 14 115 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

