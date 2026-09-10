NOUVEL AN MARTIEN À LA CITÉ DE L’ESPACE LA CITÉ DE L’ESPACE Toulouse
mercredi 30 septembre 2026 · LA CITÉ DE L'ESPACE · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
NOUVEL AN MARTIEN À LA CITÉ DE L’ESPACE
LA CITÉ DE L’ESPACE Avenue Jean Gonord Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 18:30:00
fin : 2026-09-30 23:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Cap sur l’année 39… sur Mars !
La Cité de l’espace vous invite à célébrer le passage à l’an 39 de la planète rouge ! Une soirée exceptionnelle pour découvrir les particularités du calendrier martien et plonger dans l’univers fascinant de l’exploration spatiale.
Au programme projection du film culte Mars Attacks! en IMAX, immersion sur le Terrain martien à la rencontre des rovers Perseverance et Zhurong, voyage au cœur du système solaire au Planétarium avec One Step Beyond A Journey to Mars, spectacle participatif et soirée spéciale autour des défis de l’exploration de Mars. Rencontres, quiz et échanges avec des scientifiques et passionnés complètent cette programmation.
En continu, explorez également les animations autour des missions martiennes borne 3D du rover Idefix, maquette grandeur nature d’ExoMars, atelier Pepakura, jeu interactif Code la route martien , découverte des technologies développées pour lutter contre la poussière martienne et déambulation de cosplayers.
Et à 22h15, place au grand décompte 5, 4, 3, 2, 1… Bonne année martienne ! Une soirée pour apprendre, expérimenter et célébrer ensemble le nouvel an de la planète rouge. .
LA CITÉ DE L’ESPACE Avenue Jean Gonord Toulouse 31506 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Heading for Year 39? on Mars!
L’événement NOUVEL AN MARTIEN À LA CITÉ DE L’ESPACE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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