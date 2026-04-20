Onet-le-Château

Nouvelle bulle de yoga

435, Route de Puech Maynade Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif enfant

Tarif par enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Atelier de yoga pour enfants ou en famille

Si tu as entre 4 et 10 ans, viens partager la bonne humeur et les couleurs du printemps avec Fabienne. 10 .

435, Route de Puech Maynade Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 6 48 36 57 33

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English :

Yoga workshops for children and families

L’événement Nouvelle bulle de yoga Onet-le-Château a été mis à jour le 2026-04-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)