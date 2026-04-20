Nouvelle bulle de yoga Onet-le-Château
Nouvelle bulle de yoga Onet-le-Château mercredi 22 avril 2026.
Onet-le-Château
Nouvelle bulle de yoga
435, Route de Puech Maynade Onet-le-Château Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif enfant
Tarif par enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Atelier de yoga pour enfants ou en famille
Si tu as entre 4 et 10 ans, viens partager la bonne humeur et les couleurs du printemps avec Fabienne. 10 .
435, Route de Puech Maynade Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 6 48 36 57 33
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English :
Yoga workshops for children and families
L’événement Nouvelle bulle de yoga Onet-le-Château a été mis à jour le 2026-04-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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