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Nouvelle bulle de yoga Onet-le-Château

Nouvelle bulle de yoga Onet-le-Château

Nouvelle bulle de yoga Onet-le-Château mercredi 22 avril 2026.

Adresse : 435, Route de Puech Maynade

Ville : 12000 Onet-le-Château

Département : Aveyron

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Tarif : 10 Tarif enfant Tarif par enfant

Onet-le-Château

Nouvelle bulle de yoga

435, Route de Puech Maynade Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – – EUR
10
Tarif enfant
Tarif par enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-22
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Atelier de yoga pour enfants ou en famille
Si tu as entre 4 et 10 ans, viens partager la bonne humeur et les couleurs du printemps avec Fabienne. 10  .

435, Route de Puech Maynade Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 6 48 36 57 33 

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English :

Yoga workshops for children and families

L’événement Nouvelle bulle de yoga Onet-le-Château a été mis à jour le 2026-04-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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