Nouvelles ailes pour l’aigle : rencontre avec Nicolas Tassart, Fondation Fernet-Branca, Saint-Louis

Informations pratiques

Nouvelles ailes pour l’aigle : rencontre avec Nicolas Tassart Samedi 19 septembre, 15h30 Fondation Fernet-Branca Haut-Rhin

Inscription par mail à info@fondationfernet-branca.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

L’aigle de Fernet-Branca, emblème iconique veillant sur le site depuis des générations, s’apprête à retrouver toute sa splendeur. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez à la rencontre de Nicolas Tassart, président de l’Alsacienne de Métallerie, Ferronnerie d’Art, l’entreprise en charge de sa restauration.

Entre tradition et savoir-faire d’exception, il vous racontera les coulisses de ce chantier minutieux : les techniques de ferronnerie d’art mobilisées, les défis techniques rencontrés, et l’attachement patrimonial que représente la restauration d’un tel symbole pour le territoire.

Une occasion unique d’échanger avec un artisan passionné et de découvrir comment un savoir-faire ancestral permet de redonner vie à une figure emblématique du patrimoine.

Fondation Fernet-Branca 2 rue du Ballon 68300 Saint-Louis Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est 0389691077 https://www.fondationfernet-branca.org/ La Fondation Fernet-Branca, installée dans une ancienne distillerie du digestif Fernet-Branca, est dédiée depuis 2004 à des expositions d’art contemporain. En décembre 2011, l’espace a acquis le statut de fondation reconnue d’utilité publique. Elle a pour mission de promouvoir l’art contemporain à travers un rayonnement trinational et de rendre l’art contemporain accessible à un large public. Pour ce faire, elle organise et présente des expositions d’œuvres individuelles, collectives ou thématiques. Elle développe également des politiques d’accès à l’art pour le jeune public et le grand public, en mettant en place des actions d’initiation à l’art, des ateliers pédagogiques et des conférences didactiques à finalité éducative. Le tout dans un bâtiment de près de 1500m² dédié aux expositions. La Fondation Fernet-Branca accueille des artistes locaux et internationaux, et son influence s’étend au-delà des frontières de la région. 15–20 minutes en taxi ou Uber depuis la Messe Basel

Liaison directe en transports en commun depuis Bâle :

bus 604 depuis Schifflände (direction Saint-Louis, Professeur Coste)

tram 3 depuis Bâle SBB (direction St-Louis, Gare de Saint-Louis)

Environ 10 minutes depuis l’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg

Parking disponible à proximité

Nouvelles ailes pour l’aigle : rencontre avec Nicolas Tassart, président de l’Alsacienne de Métallerie, Ferronnerie d’Art, autour de la restauration de l’emblème iconique de Fernet-Branca

©Christian Bettinger