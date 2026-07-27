Informations pratiques

Saint-Louis

Nouvelles ailes pour l’aigle rencontre avec Nicolas Tassart Fondation Fernet-Branca

2 rue du Ballon Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 15:30:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Rencontre avec Nicolas Tassart, président de l’Alsacienne de Métallerie, Ferronnerie d’Art, autour de la restauration de l’emblème iconique de Fernet-Branca.

L’aigle de Fernet-Branca, emblème iconique veillant sur le site depuis des générations, s’apprête à retrouver toute sa splendeur. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez à la rencontre de Nicolas Tassart, président de l’Alsacienne de Métallerie, Ferronnerie d’Art, l’entreprise en charge de sa restauration.

Entre tradition et savoir-faire d’exception, il vous racontera les coulisses de ce chantier minutieux les techniques de ferronnerie d’art mobilisées, les défis techniques rencontrés, et l’attachement patrimonial que représente la restauration d’un tel symbole pour le territoire.

Une occasion unique d’échanger avec un artisan passionné et de découvrir comment un savoir-faire ancestral permet de redonner vie à une figure emblématique du patrimoine.

Réservation conseillée par mail ou par téléphone. 0 .

2 rue du Ballon Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 10 77 info@fondationfernet-branca.org

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English :

L’événement Nouvelles ailes pour l’aigle rencontre avec Nicolas Tassart Fondation Fernet-Branca Saint-Louis a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue