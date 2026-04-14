Nouvelles pistes cyclables au Nord : Biodiversité dans la baie de l’Aiguillon, Aquarium de La Rochelle, La Rochelle
Nouvelles pistes cyclables au Nord : Biodiversité dans la baie de l’Aiguillon, Aquarium de La Rochelle, La Rochelle mardi 19 mai 2026.
Nouvelles pistes cyclables au Nord : Biodiversité dans la baie de l’Aiguillon Mardi 19 mai, 10h00 Aquarium de La Rochelle Charente-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T10:00:00+02:00 – 2026-05-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-19T10:00:00+02:00 – 2026-05-19T17:00:00+02:00
Venez découvrir votre nouveau territoire avec une balade en bord de mer !
- Thème : Biodiversité dans la baie de l’Aiguillon et expérimentions en cours.
- Date : Mardi 19 mai de 10h à 17h
- Lieu de départ : Aquarium de La Rochelle
Programme :
- Départ à 10 h 00 devant l’aquarium pour une boucle de 45 km, passant par la nouvelle piste cyclable de Lagord, le château et le bois du Clavier pour rejoindre directement L’Houmeau, puis Port du Plomb, Marsilly, point Saint-Clément à Esnandes.
- Dégustation d’huitres et pique-nique à la pointe Saint-Clément avec intervention de Yannick Picard, l’expert qui vous revelera les secrets du Plan de Digue CHARRON/ESNANDES.
- Retour à la Rochelle par les terres et par la nouvelle piste cyclable du Belvédère.
Aquarium de La Rochelle 65 Quai Louis Prunier, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
L’Accueil des Villes Française accueille ses nouveaux arrivants avec une balade à vélo !
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