NOUVELLES PISTES CYCLABLES AU NORD : UN VRAI BONHEUR !, LA ROCHELLE 17000 QUAI LOUIS PRUNIER, La Rochelle

NOUVELLES PISTES CYCLABLES AU NORD : UN VRAI BONHEUR ! Mardi 19 mai, 10h00 LA ROCHELLE 17000 QUAI LOUIS PRUNIER Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T10:00:00+02:00 – 2026-05-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-19T10:00:00+02:00 – 2026-05-19T17:00:00+02:00

Départ à 10 h 00 devant l’aquarium pour une boucle de 45 km, passant par la nouvelle piste cyclable de Lagord, le château et le bois du Clavier pour rejoindre directement L’Houmeau, puis Port du Plomb, Marsilly, point Saint-Clément à Esnandes et retour à la Rochelle par les terres et rejoindre la nouvelle piste cyclable du Belvédère. Dégustation d’huitres et pique-nique à la pointe Saint-Clément avec intervention d’une personne sur le PLAN DIGUE CHARRON/ESNANDES

LA ROCHELLE 17000 QUAI LOUIS PRUNIER QUAI LOUIS PRUNIER La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « accueil.avflarochelle@gmail.com »}]

boucle en vélo de 45 km LA ROCHELLE/POINTE SAINT-CLEMENT