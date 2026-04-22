Nouvelles Rencontres d’Averroès La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Nouvelles Rencontres d’Averroès

Du mercredi 28 octobre au dimanche 1er novembre 2026 à partir de 18h. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-28 18:00:00

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-28

Les Nouvelles Rencontres d’Averroès préservent un héritage riche de trente ans tout en s’engageant dans un nouveau cycle, avec Marseille pour point d’ancrage, la Méditerranée comme horizon et le monde pour résonance.

Les Nouvelles Rencontres d’Averroès prennent donc la suite, produites et organisées par l’association Des livres comme des idées. Ces Nouvelles Rencontres s’établissent d’abord dans une volonté de continuer à animer la vie des idées, à susciter le débat, à encourager la citoyenneté. Il s’agit bien ici de croiser désir et curiosité, et de reconnaître la nécessité de continuer à se rassembler, dans des salles, autour de tables et de scènes, pour réfléchir collectivement, s’émouvoir, se parler. De porter son regard sur l’Autre considéré comme un possible plutôt qu’une menace. De penser, inlassablement, que la Méditerranée est une caisse de résonance, dont il faut savoir entendre le vacarme, les murmures et les possibles.







Face à des temps trop graves, nous ne prenons pas cette relève avec légèreté. Tout autant, nous nous emploierons à l’accomplir avec cette disposition dont parle si bien le poète André Velter lorsqu’il évoque la Méditerranée avec du souffle et pas de frontières . .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Les Nouvelles Rencontres d?Averroès preserves the rich heritage of thirty years while embarking on a new cycle, with Marseille as its anchor, the Mediterranean as its horizon and the world as its resonance.

L’événement Nouvelles Rencontres d’Averroès Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille