Noz Pride Salle de La Cité Rennes
Noz Pride Salle de La Cité Rennes samedi 20 juin 2026.
Noz Pride Salle de La Cité Rennes Samedi 20 juin, 20h00 Ille-et-Vilaine
7 euros (réduit), 12 euros (classique), 16 euros (solidaire)
Cette année la Noz Pride se transforme et laisse place à un drag show de folie. Venez vous ambiancer grâce à tous-tes ces performeureuses le 20 juin à 21h.
**NOZ PRIDE — LA SOIRÉE OFFICIELLE DE LA MARCHE DES FIERTÉS **
### Cette année la Noz Pride se transforme et laisse place à un drag show de folie. Venez vous ambiancer grâce à tous-tes ces performeureuses le 20 juin à 21h.
_Ouverture à partir de 20h ; fermeture à minuit._
Entrée interdite aux mineurs, l’organisateur se réserve le droit d’entrée.
Host : Eva Porée
Sur scène :
Luma Crue
Velma Stein
Soleil
Pétale
AxeAllHot
Tropical Storm
Rennes — Salle de la Cité
Ouverture à partir de 20h
Drag show dès 21h
Lula666 — dès 22h30
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-20T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-20T23:59:00.000+02:00
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Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine
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