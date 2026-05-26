Noz Pride Salle de La Cité Rennes Samedi 20 juin, 20h00 Ille-et-Vilaine

7 euros (réduit), 12 euros (classique), 16 euros (solidaire)

Cette année la Noz Pride se transforme et laisse place à un drag show de folie. Venez vous ambiancer grâce à tous-tes ces performeureuses le 20 juin à 21h.

**NOZ PRIDE — LA SOIRÉE OFFICIELLE DE LA MARCHE DES FIERTÉS **

### Cette année la Noz Pride se transforme et laisse place à un drag show de folie. Venez vous ambiancer grâce à tous-tes ces performeureuses le 20 juin à 21h.

_Ouverture à partir de 20h ; fermeture à minuit._

Entrée interdite aux mineurs, l’organisateur se réserve le droit d’entrée.

Host : Eva Porée

Sur scène :

Luma Crue

Velma Stein

Soleil

Pétale

AxeAllHot

Tropical Storm

Rennes — Salle de la Cité

Ouverture à partir de 20h

Drag show dès 21h

Lula666 — dès 22h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-20T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-20T23:59:00.000+02:00

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Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine



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