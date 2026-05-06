Nuit blanche 2026 : La mer, la nuit MAIF Social Club Paris

Pour évoquer les prodigieux mystères de l’apparition de la vie sur Terre, les fantastiques créatures des abysses, d’étonnants récits d’aventure et d’exil et le devenir des écosystèmes marins, le MAIF Social Club embarque pour sa Nuit blanche plasticiens, chercheurs du CNRS et audio-naturaliste. La mer, la nuit est une invitation à renouer avec les vastes étendues océaniques, quand la relation que nous entretenons avec elles est si symptomatique de notre manière de (dé)considérer le monde qui nous entoure, le vivant et l’altérité.

AU PROGRAMME :

L’exposition Voir la mer

️ Micro-conférences : La mer, un bien commun à protéger

En début de soirée, assistez aux micro-conférences Les Échappées inattendues du CNRS. Venez plonger dans l’océan, environnement central pour les écosystèmes, les populations et le climat, à travers le regard de trois scientifiques. Biologie, écologie, sciences humaines… autant d’approches complémentaires pour aborder les différents enjeux d’une mer en mutation.

Avec Sarah Samadi, écologue au CNRS sur l’exploration de l’océan profond, et Jade Nijman, docteure en cultures visuelles à l’Institut Jean-Nicod, sur les représentations de l’océan dans les arts.

Expérience immersive et sonore

Tout au long de la soirée, laissez-vous porter par la création sonore de l’explorateur et audio-naturaliste Fernand Deroussen, composée spécialement pour la Nuit Blanche. Allongé face à un dispositif acoustique haute définition, vous écouterez le chant des flots, des oiseaux marins, des cornes de brume et même les sons produits par crevettes, pieuvres et cétacés. Une partition habituellement invisible à nos oreilles.

Une soirée pour écouter, s’émerveiller et se reconnecter à l’océan à travers l’art et la science.

Le temps d’une soirée à l’occasion de la Nuit Blanche 2026, laissez-vous porter par une exploration sensible de la mer, entre art, science et immersion sonore. Gratuit et ouvert à toutes et tous, le MAIF Social Club vous invite à découvrir autrement ces mondes marins qui nous entourent et nous façonnent.

Le samedi 06 juin 2026

de 18h00 à 23h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T23:30:00+02:00

MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris

Métro -> 8 : Chemin Vert (Paris) (272m)

Bus -> 2996 : Place des Vosges (Paris) (54m)

Vélib -> Saint-Gilles – Turenne (132.12m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/nuit-blanche-2026-la-mer-la-nuit/



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